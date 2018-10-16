Ülke ülke dolaştıran eşini boşuyor
ABD vatandaşı ekonomist Vladi Gorelik’in (40), 9 yıllık eşi Başak Gorelik (40), eşinin işi nedeniyle ülke ülke dolaşarak yeniden hayat kurmaya çalıştığını ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia ederek, 1,5 milyon dolarlık tazminat ve aylık 20 bin dolarlık nafaka istemli boşanma davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesine göre, Başak Gorelik ile Vladi Gorelik 9 yıl önce Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alırken tanışıp evlendi. Bugün 5 yaşında bir çocukları var. Başak Gorelik evlendikten sonra Türkiye’deki işini bırakarak eşinin çalıştığı Moskova’ya gitti. Daha sonra da eşinin işleri nedeniyle sürekli ülke değiştirmek zorunda kaldı.
Dava dilekçesinde eşinin ortalama yıllık gelirinin 350 bin dolar olduğunu, ABD’de toplam değeri 1 milyon 500 bin dolar olan 8 taşınmazı bulunduğunu belirten Başak Gorelik, çocuğun velayetini, çocuk için aylık 20 bin dolar nafaka ile 1 milyon 500 bin dolar tazminat talep etti.
Vladi Gorelik de eşinin 2 yıldır Türkiye’de çocuğa el koyduğunu öne sürerek uluslararası çocuk kaçırma davası açtı. Gorelik’in avukatı, “Çocuğun
ABD’ye iadesini istiyoruz” dedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi de çocuğun hukuka aykırı bir şekilde Türkiye’ye getirilmediğini ve alıkonulmadığını belirterek babanın iade talebini reddetti. Mahkeme dinlenmeyen tanıklar için ertelendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle