Ülke TV frekans bilgileri... Dev maç bu kanalda!

Ülke TV frekans bilgilerinin kurulumu futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Almanya Brezilya maçını izlemek isteyen vatandaşlar Ülke TV'nin hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. Peki, Ülke TV frekans bilgileri nelerdir?

ÜLKE TV FREKANS BİLGİLERİ

SD (Türkiye & Avrupa)

TÜRKSAT 4A

FREKANS: 12236

POLARİZASYON: DİKEY

SYMBOL RATE: 4000

FEC: 5/6

HD

TÜRKSAT 4A

FREKANS: 12103

POLARİZASYON: YATAY

SYMBOL RATE: 8333

FEC: 2/3

MODULASYON: 8SPK

PİLOT: ON

UYDU ALICILARI NASIL AYARLANACAK?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecek. Diğer uydu alıcıları içinse, 12380 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC 3/4 değerleri girilerek “Şebeke Taraması” yapılacak.

Türksat 4A haberleşme uydusu, 42° Doğu yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uyduları ile birlikte) hizmet vereceğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.