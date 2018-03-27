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    Ülke TV frekans bilgileri... Dev maç bu kanalda!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 18:27 | Son Güncelleme:

    Ülke TV frekans bilgilerinin neler olduğu Brezilya - Almanya karşılaşmasını seyretmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Ülke TV frekans bilgileri uydu alıcılarında oldukça kolay bir şekilde ayarlanabiliyor. İşte kurulum bilgileri.

    Ülke TV frekans bilgilerinin kurulumu futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Almanya Brezilya maçını izlemek isteyen vatandaşlar Ülke TV'nin hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. Peki, Ülke TV frekans bilgileri nelerdir?

    ÜLKE TV FREKANS BİLGİLERİ

    SD (Türkiye & Avrupa)
    TÜRKSAT 4A
    FREKANS: 12236
    POLARİZASYON: DİKEY
    SYMBOL RATE: 4000
    FEC: 5/6

    HD
    TÜRKSAT 4A
    FREKANS: 12103
    POLARİZASYON: YATAY
    SYMBOL RATE: 8333
    FEC: 2/3

    MODULASYON: 8SPK
    PİLOT: ON

    UYDU ALICILARI NASIL AYARLANACAK?

    Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecek. Diğer uydu alıcıları içinse, 12380 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC 3/4 değerleri girilerek “Şebeke Taraması” yapılacak.

    Türksat 4A haberleşme uydusu, 42° Doğu yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uyduları ile birlikte) hizmet vereceğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.

    Etiketler: Ülke TV hangi kanalda , SeoHaber , NoMobil , gündem
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