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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.04.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Ülke genelinde eş zamanlı iki uygulama! 50 bine yakın personel katıldı...

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde 49 bin 914 personelin katılımıyla eş zamanlı  'Yasa Dışı Bahis' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasının yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis ve göçmen kaçakçılığına yönelik ülke genelinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 12 bin 760 ekip, 49 bin 914 personelin katılımıyla dün 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Yasa Dışı Bahis' uygulamasının yapıldığı bildirildi. 'Yasa Dışı Bahis' uygulamasında, 97 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, yasa dışı bahis oynatan 153 kişiye adli işlem, 267 kişi hakkında ise yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Uygulamada, 36 kişi gözaltına alınırken, aranan 549 kişi yakalandı. Göçmen Kaçakcılığı uygulamasında; bin 506 noktada, 52 organizatör şahıs tespit edildi. Bin 879 düzensiz göçmen, 902 aranan şahıs yakalandı. 2 bin 872 araca idari işlem uygulanırken 593 araç trafikten men edildi.

Her iki uygulamada;  121 bilgisayar, 42 bin 518 TL para, 27 yazıcı, 1 el bombası, 7  tabanca, 11  kurusıkı tabanca, 17  av tüfeği, 120  fişek, 107  kök kenevir, 241 gram esrar, 8 gram bonzai, 30 adet metamfetamin, 5 bin 950 paket kaçak sigara, 46 litre kaçak içki, 350  kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, otomobil,  4 tekne-bot,  12 cep telefonu, 4 sigaramatik, 5  oyun makinası, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.   Yasa dışı bahis uygulamasında mühür fekki yaptığı tespit edilen 4 iş yeri tekrar kapatıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı iki uygulama 50 bine yakın personel katıldı...

Ülke genelinde eş zamanlı iki uygulama 50 bine yakın personel katıldı...

Ülke genelinde eş zamanlı iki uygulama 50 bine yakın personel katıldı...


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