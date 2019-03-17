Ulaşıma kar ve tipi engeli
Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.
Bugün öğleden sonra etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun tipiye dönüştü.
Kar yağışı ve tipi özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.
Kar ve tipi Ardahan'ı çevre illerle bağlayan yolların tamamında etkili olurken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi görüş mesafesinin sıfıra inmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.
Söz konusu yolda karla mücadele çalışması yürütülmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.
Ardahan-Posof kara yolunda ise yoğun tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı sürücülerin zincir takmaları istendi.
KOP DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI
Bayburt’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.
Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Erzurum ve Bayburt şehir merkezinde yaklaşık 50 araç da Aşağıkop köyündeki depolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekliyor.
Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolun ilerleyen saatlerde açılacağına işaret ederken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
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