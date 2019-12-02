Ulaşıma kar engeli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUlaşıma kar engeli
GeriGündem Ulaşıma kar engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
02.12.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Ulaşıma kar engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Iğdır-Ağrı kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Iğdır'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Iğdır ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolundaki Pamuk Dağı geçidi, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.

Yolun açılmasını bekleyen araç sürücüsü Ercan Saraç, "Iğdır'da Doğubayazıt'a geçeceğiz ama yol yok, yolun açılmasını bekliyoruz. Şu anda yukarı bölgelerde yol kapalıymış, kara yolları ekiplerini beklemek zorundayız." dedi.

GÜRCİSTAN'DAN İRAN'A

Gürcistan'dan İran'a giden İranlı tır sürücüsü Samed Garibi ise "Kar yağmış, burada kaldık. Zincirimiz yok, mazotumuz bitmiş durumda. Yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin 7 iş makinesiyle çalışma başlatmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

 

AĞRI

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan kara yolundaki 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, geçidin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle ilerlemekte zorlanan birçok tır, Somkaya ve Gülizar köyleri arasında yolda kaldı.

Tır şoförlerinden Vahit Özüsalıç, Van'ın Erciş ilçesinden yola çıktığını belirterek, "Erciş'ten Doğubayazıt'a küspe yükledikten sonra yola çıktım. 2 saattir buradayım, Karayolları ekiplerini bekliyorum." diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri Doğubayazıt-Çaldıran kavşağından itibaren yolu Van istikametine doğru ulaşıma kapattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede mahsur kalan tırlar, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle