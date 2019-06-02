Ukraynalı turistin şüpheli ölümü   

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUkraynalı turistin şüpheli ölümü
GeriGündem Ukraynalı turistin şüpheli ölümü   
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
02.06.2019 - 20:55, Son Güncelleme:

Ukraynalı turistin şüpheli ölümü   

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukraynalı turistin şüpheli ölümü   

Muğla’nın Marmaris ilçesinin kırsal Yalancı Boğaz Mevkii’ndeki ormanlık yolda 60 yaşındaki Ukraynalı Anatolii Stoianov ölü olarak bulundu. Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanılmayan turistin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 

Marmaris merkeze 18 kilometre uzaklıktaki kırsalındaki Yalancı Boğaz Mevkii Cennet Adası ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.  Marmaris Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan cenazenin 60 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anatolii Stoianov’a ait olduğu belirlendi. Turistin üzerinde yapılan ilk incelemede vücudunda darp, kurşun ve kesici alet izine rastlanılmazken, Stoianov'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından, Ukrayna Marmaris Fahri Konsolosluğu’na bilgi verilerek yakınlarına ulaşılması talep edildi. Jandarma şüpheli ölüm ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Ukraynalı turistin şüpheli ölümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Sakarya'da korkutan deprem... İstanbul'da da hissedildi
Kayıp Furkan'ın cansız bedeni bulunmuştu! 26 gün sonra dedesi de öldü
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntüyle duyurdu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Linçten polis kurtardı