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    Bu kız turistlerin kabusu oldu...

    Ali AKSOYER/DHA
    06.06.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da genç bir kızı kullanarak hırsızlık yaptırdığı iddia edilen 2 kişi ve genç kız gözaltına alındı. Kızın Ukraynalı bir turistin mücevher dolu çantasını çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Bayrampaşa'da 21 Mayıs 2018 günü meydana gelen olayda 3 şüpheli takibe aldıkları Ukraynalı turist Vladimir Kalaşnikov’u adım adım izledi. Çantasını alışveriş aracına bırakıp gezmesini fırsat bilen iki erkek yanına yaklaşarak Kalaşnikov'u oyaladı. Genç kız da bu sırada içerisinde 25 bin dolar değerinde pırlanta takı ve 2 bin 500 dolar bulunan çantayı alıp kayıplara karıştı. 

    SATTIKLARI YERDE YAKALANDILAR

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerden yola çıkarak şüphelileri takip etti. Kuyumcukent’e kadar takibe alınan şüphelilerin çaldıkları mücevherleri oradaki bir kuyumcuya sattıkları tespit edildi. İki kuyumcu ve şüpheliler Çağla Y. (20), İlker K. (22) ve Selami D. (26)  gözaltına alındı.

    HİNDİSTANLI DİPLOMATI SOYMUŞLAR

    Emniyete getirilen şüpheliler sorguya alındı. Şüphelilerin iki gün önce de Gaziosmanpaşa’daki bir AVM’de Hindistanlı bir diplomat olan Kırdı D. nin 2 bin doları ile 3 bin dolar değerindeki bileziğini de aynı yöntemle çaldıkları tespit edildi

    UYUŞTURUCU ALMA KARŞILIĞINDA YAPMIŞ

    Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerin olayı itiraf ettikleri bildirilirken 20 yaşındaki genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlendi. Çağla Y'nin uyuşturucu almak için para karşılığında iki şüpheliyle birlikte hareket ettiği iddia edildi. 

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Öte yandan Çağla Y. ile birlikte yakalanan şüphelilerden Selami D. nin Silivri açık cezaevinden kaçtığı ve 4 suçtan aranmasının olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık malını almak suçundan işlem yapılan iki kuyumcu ise serbest bırakıldı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Hırsızlık anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde zanlıların iş adamını oyalarken genç kızın da çantayı alarak kaçtığı görülüyor. 

    Etiketler: mücevher
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