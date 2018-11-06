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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
06.11.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelip şikayetçi oldu!

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Ukrayna’dan Türkiye’ye gelip şikayetçi oldu!

Ukrayna’nın Kiev şehrinde yaşayan Marharyta Shapran sosyal medya üzerinde tanıştığı ve Bursa’da yaşayan S.T. isimli adam tarafından ‘hastam var’ denilerek dolandırıldığı iddiasıyla Türkiye’ye şikayetçi olmaya geldi.

Ukrayna’nın Kiev şehrinde yaşayan bir çocuk annesi Marharyta Shapran (48) sosyal medya üzerinden Bursa’da yaşayan S.T. (54) isimli adamla tanıştı. İddiaya göre S.T. bir süre sosyal medya üzerinden yazışan Shapran’a çocuklarının ve babasının hasta olduğunu fakat bakacak durumu olmadığını söyledi. S.T’ye güvendiğini ileri süren Shapran uluslar arası bankacılık yoluyla S.T’ye para gönderdiğini söyledi. Daha sonra S.T’nin daveti üzerine Bursa’ya gelen ve burada S.T. tarafından hem hakarete uğradığını, hem de paralarının gasp edildiğini iddia eden Shapran Ukrayna ile Bursa arasından hukuk mücadelesi için mekik dokuyor.

Shapran polise verdiği ifadesinde; S.T’ye güvendiğini, ona yardım etmek için para gönderdiğini ama güveninin kötüye kullanıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Türkiye’de olduğu sırada S.T. tarafından ‘polise gidersen seni öldürürüm, sen yabancı uyruklusun kimse sana inanmaz ama sonun benim elimden olur’ dediğini iddia eden Shapran toplamda 5 bin 600 dolar parasını kaptırdığını söyleyerek bu parayı geri almak istediğini ifade etti.

Polis ifadesinin ardından Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nda da şikayetçi olan Shapran, ‘Bursa’da yaşayan bir adam bana "çocuklarım hasta, karım hasta, kız arkadaşım hasta" diyerek para istedi. Ben de yardım etmek için para gönderdim. Daha sonra Bursa’ya geldim, beni almaya geldi, beni bir aparta yerleştirdi. Benden paralarımı alarak "yaşama, geber" dedi. Çok küfür etti. Ben polise gidip şikayetçi oldum. Beni çok rezil etti, çok üzgünüm. Benim kocam da oğlum da Türk, ben Türk vatandaşlarının yabancı bir bayana böyle bir şey yaptıkları için çok üzüldüm. Benim tek amacım yardımcı olmaktı. Ama adam çok yalancı, kimse hasta değil beni kandırdı” ifadelerini kullandı.

Shapran, Bursa’ya 2 kere geldiğini her gelişinde de bu adam tarafından karşılandığını belirterek, "İlk geldiğimde 3 gün sonra geri döndüm. Daha sonra uzun bir süre S.T. ile görüşmedim. Fakat S.T mesaj atarak ‘ben ölüyorum, ciğerim su topladı, beni kurtar’ dedi. Bunun üzerine S.T’nin doğru mu yoksa yalan mı söylediğini görmek için yeniden Bursa’ya geldim. S.T. tekrar hakaret ederek paramı aldı ve beni sokakta bıraktı. Kendisinden şikayetçiyim. Bu davanın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

söyledi. Ukrayna ile Bursa arasında mekik dokuyan kadın başka insanların da aynı tuzağa düşmemesi için mücadele edeceğini aktardı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.11.2018)-2
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