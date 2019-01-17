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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Selma KUNAR/DHA
17.01.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Ukrayna'dan geldi, Antalya'da sağlığına kavuştu...

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Ukrayna'dan geldi, Antalya'da sağlığına kavuştu...

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de eşi ve çocuklarıyla yaşayan Rus Anzhela Pikhotska'nın deniz ve palmiyeler arasındaki sıcak ülke görme hayali, hiç ummadığı şekilde gerçekleşti. İmmün yetmezlik tanısı konulan kızı 10 aylık Yevanhelina'nın tedavisi için eşiyle Antalya'ya gelen Pikhotska, ilik nakli olan bebeğinin sağlığına kavuşmasından sonra ilk kez denizin kokusunu içine çekip, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

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  • Sıcak ülke görme hayali, hiç ummadığı şekilde gerçekleşti
  • Sıcak ülke görme hayali, hiç ummadığı şekilde gerçekleşti
  • Sıcak ülke görme hayali, hiç ummadığı şekilde gerçekleşti
  • Sıcak ülke görme hayali, hiç ummadığı şekilde gerçekleşti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kiev'de yaşayan Rus Anzhela Pithotska (42) ile eşi Anatolii İlenchuk'un (32) üçüncü çocukları Yevanhelina'ya, 4 aylıkken 'immün yetmezlik' tanısı konuldu. Kiev'deki hastanede tedaviye alınan bebeğin ilik nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen aile, yaptıkları araştırmada ilik nakli konusunda Antalya'nın bu konuda çok iyi olduğunu öğrenince kızlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Minik Yevanhelina hastanede tedaviye alınırken, ilik için donör arayışı da başladı. Aile içerisinde uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK'e başvuruldu. Minik Yevanhelina'ya uygun donör buradan bulundu. Bir Türk donörün bağışladığı ilikle Yevanhelina bebek hayata tutundu.

'EŞİM 'BAK DENİZ VAR' DEDİ AMA GÖRMEDİM BİLE'

2018 yılının Ağustos ayında Antalya'ya geldiklerini anlatan Anzhela Pithotska, çocukluk hayali olan deniz ve palmiyeler bulunan sıcak ülke hayalini, 10 aylık kızı Yevanhelina İlenchuk sayesinde gerçekleştireceğini hiç düşünmediğini söyledi. Hiç tanımadıkları kente geldiklerinde ilk gece kaldıkları otelin balkonuna çıkan eşinin "Bak deniz var, senin hayal ettiğin gibi" dediğini anlatan Anzhela Pithotska, "Bu şehre gelirken çok üzgündüm. Bebeğim çok ağır hastaydı ve ben eşimin gösterdiği o güzelliği görmedim bile" dedi.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM'

Minik kızının 15 Kasım 2018 tarihinde ilik nakli olup sağlığına kavuştuktan sonra Antalya'ya başka bir gözle baktığını ve çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Pithotska, öncelikle kızının hayata tutunmasını sağlayan Türk donöre teşekkür ederken, doktorlarına ve Türk halkına da minnettar olduklarını söyledi. Kızının hastayken son derece halsiz olduğunu, yemek yemediğini, neşesinin olmadığını belirten Anzhela Pithotska, ilik naklinden sonra Yevanhelina'nın güçlendiğini, daha çok hareketlendiğini ve artık yemek yemeye başladığını sözlerine ekledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, minik Yevanhelina ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamıza Ukrayna'da immün yetmezlik teşhisi konulmuştu. Yevanhelina, henüz 10 aylık ve mutlaka kemik iliği nakli gerektiren bir çocuk olduğu için hematoloji servisine yatırılarak tedavisine başlandı. Aile içerisinde uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK Donör Bankası'ndan tam uyumlu bir donör bulundu. Yevanhelina kemik iliği nakli ünitesine alınarak kemik iliği nakli yapıldı. Şu anda genel sağlık durumu iyi olarak izlenmektedir."

 

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