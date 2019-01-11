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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hüseyin BOZOK- Ali ARSLAN/DHA
11.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Ukrayna'da öldürülen Buket böyle uğurlandı

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Ukrayna'da öldürülen Buket böyle uğurlandı

Ukrayna'nın Harkov kentinde, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından evinde öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü.

Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), kaldıkları apartman dairesinde 31 Aralık gecesi, Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. İki Türk kızının katil zanlısı Çökmez, olayın ardından İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Babası Levent Yıldız tarafından teslim alınan Buket Yıldız'ın cenazesi, dün hava yoluyla önce İstanbul'a oradan da uçakla memleketi Hatay'a getirildi. Cenaze daha sonra kara yolu ile Samandağ ilçesine götürülerek devlet hastanesinin morguna konuldu.

Ukraynada öldürülen Buket böyle uğurlandı

GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Sabah saatlerinde gözyaşları arasında morgdan alınan Buket Yıldız'ın cenazesi, helallik için dedesinin evine götürüldü. Burada ayakta durmakta güçlük çeken Yıldız Ailesi ve yakınları cenazeyi gözyaşlarıyla karşıladı. Genç kızın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Kadınların omuzlarında taşıdığı Buket Yıldız'ın tabutu, cenaze aracına konularak Samandağ Asri Mezarlığı'na götürüldü. Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ukraynada öldürülen Buket böyle uğurlandı

BABA YILDIZ: CANİ OLDUĞU ADLİ TIP RAPORU İLE ORTAYA ÇIKACAK

Samandağ Asri Mezarlığı'nda kızı Buket'i son yolculuğuna uğurlayan Levent Yıldız, çıkışta taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yıldız, kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çekti. Levent Yıldız, "Aslında eskiden de vardı ama bu kadar bilinmiyordu. Duyarlı kadınlarımız sayesinde bu tür cinayetler ön plana çıktı. 'Cennet kadınların ayaklarının altında' diyoruz ama yetmiyor. Bu cenneti ayakların altından almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar azalır, yok olur" dedi.

Katil zanlısının tutuklandığını da hatırlatan Yıldız, "Katil, gerçek olmayan iddialar ortaya attı. Adli Tıptan gelen raporları görürseniz gerçekten cani olduğunu öğreneceksiniz. Onun dediklerinin 10'da 1'i bile doğru çıkmayacak; hepsini göreceksiniz" diye konuştu.

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