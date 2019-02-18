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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.02.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü son yolculuğuna uğurlandı

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Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde 22 bıçak darbesiyle öldürülen tır şoförü Fahrettin Altundağ (47), Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Altundağ’ın tır şoförü olan ağabeyi Rafet Altundağ’ın da, 2 ay önce Ukrayna’da gasp edildiği ortaya çıktı. 

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna ile Türkiye arasında taşıma işi yapan bir firmada çalışan evli ve 3 çocuk babası tır şoförü Fahrettin Altundağ (47), Ukrayna’nın Vinnitsa şehrinde bulunan bir tır parkında mola verdi.

İddiaya göre, geceyi mola verdiği tır parkında geçiren Altundağ, sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Kendisini gasp etmeye çalışan kişilere karşı direnen Altundağ, bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altundağ’ın 22 bıçak darbesi aldıktan sonra boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Ukrayna polisi, 23 yaşında bir kadın şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Tır şoförü Fahrettin Altundağ’ın cenazesi ise, Ukrayna’daki işlemlerinin ardından memleketi olan Bolu’nun Yeniçağa ilçesine getirildi. Fahrettin Altundağ, Yeniçağa İlçesi’ne bağlı Yukarı Kuldan Köyü’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.

ALTUNDAĞ’IN CESEDİ BEKÇİ DEĞİŞİMİNDE BULUNDU

Cenaze namazı öncesinde konuşan Fahrettin Altundağ’ın yeğeni Üstün Altundağ, otopsi raporlarına göre yaptığı açıklamada, “Amcam nakliyeci. Yurt dışında çalışıyor. Ukrayna’da gece geç saatlerde giderken dinlenmek için parkta mola veriyor. Saat gece 04.00’e yakın uyanıyor. Otopsi raporlarına göre, arabadan aşağı iniyor. Kafasının arka tarafından yarık meydana gelmiş. Kalbinde 3 defa bıçak izi var. Kol tarafından atardamarda patlama var. Daha sonra bekçi kulübesine gitmeye çalışırken vefat ediyor. Gece yarısı saat 04.00-04.30 arası. Oradaki kulübede bekçi yok. Sabah 08.30-09.00 arası bekçi değişimi esnasında diğer bekçi görüyor. Olay yerinde amcam vefat etmiş” dedi.

“UKRAYNALILAR BİR SUÇLU BULMAK ZORUNDAYDILAR”

Altundağ’ın öldürülmesiyle ilgili Ukrayna’da 23 yaşında bir kadının gözaltına alınmasına da tepki gösteren Üstün Altundağ, cinayeti tek başına bir kadının işleyemeyeceğini belirterek, “Bir kadının öldürdüğüne yönelik gözaltı var. Ama otururken yakalanmış. Ukraynalılar bir suçlu bulmak zorundaydılar. Çünkü tepkiler büyümüştü. Ortaya bir şey atmaları gerekiyordu. Orada kadını buldular. Tek bir kadının yapabileceği bir şey değil. Kollarında, kalbinde, kafasında 22 tane bıçak yarası var. 23 yaşında bir bayanın yapabileceği bir şey değil. Kafasına darbeyi yedikten daha sonra bayılmış. Arabanın içinde parası yok. Soymuşlar. Cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz.

Oradaki polisler de, can güvenliği olmadığı yönünde tepkiler gelince, son zamanlarda yaşanan 3’üncü ölümlü olay. Ortaya bir suçlu bulmak zorundalardı. Böyle bir iddia attılar. Benim amcam gasp nedeniyle öldürüldü. Bunu bir bayana bağlamak imkansız. Bayan da olabilir ama tek başına bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Biz bunun yanında 2-3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Şirket aracılığıyla Ukrayna’da avukat tuttuk. Olay şu an incelemede. Biz de sonuç bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

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