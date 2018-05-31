Uğurlandılar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da törene katılanlar arasındaydı. Erdoğan ve Karamollaoğlu öğle namazını Fatih Camisi’nde kıldı. Karamollaoğlu namaz için camiye girerken avludaki kalabalık içinde yer alan birkaç kişi tarafından yuhalandı. Karamollaoğlu, camiden erken çıkarak cenaze namazı için saf tuttu. Cenaze namazı için son olarak yerini alan Erdoğan, Karamollaoğlu dahil kimseyle tokalaşmadı. Törene katılan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ise ön sırada yer alan herkesle tokalaştı ancak Karamollaoğlu’yla tokalaşmadı. Cenaze namazının ardından Erdoğan ve Karamollaoğlu, Prof. Dr. Osman Çataklı’nın tabutuna birlikte omuz verdi. Karamollaoğlu tabutun arkasından omuz verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ön taraftan omuz vererek tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.



EYİCE İÇİN ÖZEL İZİN

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Semavi Eyice, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Osman Paşa türbelerinin de yer aldığı Fatih Cami haziresine Bakanlar Kurulu’nun özel izniyle defnedildi. Ünlü tarihçi Halil İnalcık da özel izinle Fatih Camii haziresine defnedilmişti. Prof. Dr. Osman Çataklı’nın cenazesi de Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verildi.



TÖRENE KATILANLAR

Semavi Eyice ve Osman Çataklı’nın cenaze törenlerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Fatih Erbakan ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.







FATİH'İN TÜRBESİ AÇILDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Fatih Camisi’nde restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Han türbesinin açılışını yaptı. Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın duasının ardından Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan ve beraberindekiler türbeye girip dua etti. Erdoğan Fatih Camisi haziresinde yer alan Gazi Osman Paşa’nın türbesini de ziyaret edip dua okudu.



NELER YAPILDI

Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin kubbe üst örtüsünde yer alan kurşun kaplama yenilendi. Ahşap çatı karkasında yer alan ve sonradan eklenen niteliksiz ekler ayıklandı. Ahşaplar yenilendi. Mermer yüzeyler temizlendi. Sıva ve boya yüzeyleri sağlamlaştırıldı. Niteliksiz çimento ve sıvalar söküldü. Yerlerine aslına uygun olarak Horasan sıvası yapıldı. Niteliksiz dış pencereler sökülüp yerine ahşap pencere konuldu.