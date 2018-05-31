Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Uğurlandılar

    Uğurlandılar

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    31.05.2018 - 00:55 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Bizantolog ve Sanat Tarihçisi Mustafa Semavi Eyice ile merhum başbakan Necmettin Erbakan’ın eniştesi eski Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Çataklı’nın Fatih Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da törene katılanlar arasındaydı. Erdoğan ve Karamollaoğlu öğle namazını Fatih Camisi’nde kıldı. Karamollaoğlu namaz için camiye girerken avludaki kalabalık içinde yer alan birkaç kişi tarafından yuhalandı. Karamollaoğlu, camiden erken çıkarak cenaze namazı için saf tuttu. Cenaze namazı için son olarak yerini alan Erdoğan, Karamollaoğlu dahil kimseyle tokalaşmadı. Törene katılan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ise ön sırada yer alan herkesle tokalaştı ancak Karamollaoğlu’yla tokalaşmadı. Cenaze namazının ardından Erdoğan ve Karamollaoğlu, Prof. Dr. Osman Çataklı’nın tabutuna birlikte omuz verdi. Karamollaoğlu tabutun arkasından omuz verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ön taraftan omuz vererek tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.

    EYİCE İÇİN ÖZEL İZİN
    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Semavi Eyice, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Osman Paşa türbelerinin de yer aldığı Fatih Cami haziresine Bakanlar Kurulu’nun özel izniyle defnedildi. Ünlü tarihçi Halil İnalcık da özel izinle Fatih Camii haziresine defnedilmişti. Prof. Dr. Osman Çataklı’nın cenazesi de Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    TÖRENE KATILANLAR
    Semavi Eyice ve Osman Çataklı’nın cenaze törenlerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Fatih Erbakan ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

    Uğurlandılar

    FATİH'İN TÜRBESİ AÇILDI
    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Fatih Camisi’nde restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Han türbesinin açılışını yaptı. Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın duasının ardından Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan ve beraberindekiler türbeye girip dua etti. Erdoğan Fatih Camisi haziresinde yer alan Gazi Osman Paşa’nın türbesini de ziyaret edip dua okudu.

    NELER YAPILDI
    Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin kubbe üst örtüsünde yer alan kurşun kaplama yenilendi. Ahşap çatı karkasında yer alan ve sonradan eklenen niteliksiz ekler ayıklandı. Ahşaplar yenilendi. Mermer yüzeyler temizlendi. Sıva ve boya yüzeyleri sağlamlaştırıldı. Niteliksiz çimento ve sıvalar söküldü. Yerlerine aslına uygun olarak Horasan sıvası yapıldı. Niteliksiz dış pencereler sökülüp yerine ahşap pencere konuldu.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri