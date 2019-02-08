Uğur Polat kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Uğur Polat’ın hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Uğur Polat, jokey dünyasında tanınan bir isim. Peki, Uğur Polat kimdir?
Uğur Polat, 1990 yılında dünyaya geldi. Uğur Polat jokeylik kariyerinde ilk kez Sait Akson Koşusu’nu kazanma başarısı göstermişti. Uğur Polat Türkiye'nin en iyi 5 jokeyinden biri olarak gösteriliyordu. Jokey Uğur Polat'ın eski sevgilisi olan Nalan Polat kendisinden ayrıldıktan sonra iddialara göre jokeyin ağabeyi Nadir Polat'la evlendi yani yengesi oldu.
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