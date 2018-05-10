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    Ugandalı kardeşler dehşeti yaşamıştı... Korkunç detaylar

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    10.05.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    Ugandalı Violet Nantaba’nın Aksaray’daki evinde 31 Ağustos 2016’da,  öldürülmesi, kardeşi Beatrice Babirye’nin darp edilerek cinsel tacize uğramasına ilişkin dava karar aşamasına geldi. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Azerbaycanlı şüpheliler Sunay Hasanov’un ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 6 aydan bir yıla kadar, Kanan Rafiyev’in ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    İstanbul 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kanan Rafiyev ile Sunay Hasanov katıldı. Öldürülen Violet Nantaba’nın kardeşi olan ve sanıklar tarafından darp edilen Beatrice Babirye ise olaydan sonra sınır dışı edilmesi nedeniyle Türkiye’ye giremediği için duruşmaya katılamadı.

    “AZMETTİRDİ”

    Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan Kanan Rafiyev’in, Beatrice Babirye’ye cinsel saldırıda bulunduğunu, yaraladığını, telefonunu ve odada bulunan 300 TL.’yi yağmaladığını belirtti. Rafiyev’in, daha sonra Violet Nantaba’ya saldırarak tekme, tokat dövdüğünü, yere düşürdüğünü, diğer sanık Sunay Hasanov’u, Nantaba’yı kast ederek “Sustur şunu” diye azmettirdiğini ifade etti. İlk saldırıyı Rafiyev’in yaptığını, işlemiş olduğu suçları gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak için öldürme fiiline asil fail olarak iştirak ettiğini öne sürdü.

    “VANTİLATÖR KABLOSU İLE ÖLDÜRDÜ”

    Sanıklardan Sunay Hasanov’un ise diğer sanık Kanan Rafiyev’in, Violet Nantaba’ya karşı saldırısı sırasında, “Sustur şunu” diye azmettirmesine itibar ederek Nantaba’nın önce boğazını tuttuğu sonra da vantilatör kablosu ile boğazını sıkarak öldürdüğünü iddia etti. Hasanov ve Rafiyev’in olaydan sonra Azerbaycan’a gitmek için otobüse bindiklerini ve Tokat’ta dinlenme tesisleri yakınında yakalandıklarını hatırlattı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

    Sunay Hasanov’un ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 6 aydan bir yıla kadar, Kanan Rafiyev’in ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    Mahkeme sanıkların son savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

     

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