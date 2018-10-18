Udumbara çiçeği nedir?
Udumbara çiçeği, genellikle ağaç dallarında yetişen meyvelerin üzerinde rastlanılan çok nadir bir çiçektir. Ölçüleri milimetre hesabıyla verilebilen udumbara çiçeği, çok küçük boyutlarda olduğu için genellikle fark edilmesi zor bir yapıya sahiptir. Peki, udumbara çiçeği nedir ve özelliği nedir? İşte, o çiçek hakkında merak edilen bazı detaylar
Udumbara çiçeği, binlerce yılda bir görüldüğü inancı nedeniyle botanik bilimiyle uğraşan bireylerin yakından takip ettiği türler arasında yer alıyor. İşte, udumbara çiçeği hakkında bazı bilgiler
Udumbara çiçeği ağaçların dallarında parazit olarak yetişen bir çiçektir. Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir.
Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede ’cennetten gelen hayır çiçeği’ anlamına gelmektedir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır. Avatar çiçeği de denilen Udumbara’nın mucizeleri getireceği inancı Budistler için vazgeçilmezdir.
GENELLİKLE BÖCEK YUMURTASIYLA KARIŞTIRILIYOR
Udumbara çiçeği genellikle ’Chrysoperla carnea’ adlı kanatlı bir böceğin çiçeğiyle karıştırılmaktadır. Sebze ve meyve bahçelerinde bulunan yaprak biti, kırmızı örümcek, beyaz sinek gibi zararlı böcekler ile beslenen faydalı bir böcektir.
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