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    Uçurumun kenarındaki okul binasının yıkımına başlandı

    Ali AKSOYER - Özgür EREN ÿ- Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul DHA
    23.03.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin yanı başındaki inşaat çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binasında yıkım başladı.

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    • Uçurumun kenarındaki okul binasının yıkımına başlandı
    • Uçurumun kenarındaki okul binasının yıkımına başlandı
    • Uçurumun kenarındaki okul binasının yıkımına başlandı
    • Uçurumun kenarındaki okul binasının yıkımına başlandı

    Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart’ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi. Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor. Yıkım çalışmaları DHA tarafından havadan da görüntülendi.

    Şişli Endüstri Meslek Lisesi yıkılıyorŞişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı. Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart'ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi. Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor.Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor.Yıkım çalışmaları DHA tarafından havadan da görüntülendi.
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