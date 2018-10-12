Uçurumda mahsur kalan keçiyi, itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 100 metre derinliğindeki uçurum kenarında mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.ÇIKARSONRA OKU
DHA
Ayvalık’ın Üç Kabaağaç kırsal mahallesinde dün sabah saatlerinde 100 metreÿderinliğindeki uçuruma inerekÿmahsur kalan keçi, sahibi tarafından kurtarılamayınca İtfaiye Grup Amirliği’ne haber verildi. Bir gün boyunca mahsur kaldığı uçuruma halatlar yardımıyla inen ekipler, iki saatlik çalışma ardından keçiyi kurtararak, sahibineÿteslim etti. Sahibi, keçisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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