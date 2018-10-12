Giriş yapılıyor ...

SONRA OKU
MENÜ

Hürriyet » Gündem

Uçurumda mahsur kalan keçiyi, itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 100 metre derinliğindeki uçurum kenarında mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
OKUMA LİSTENDEÇIKARSONRA OKU
Uçurumda mahsur kalan keçiyi, itfaiye kurtardı
DHA

 

Ayvalık’ın Üç Kabaağaç kırsal mahallesinde dün sabah saatlerinde 100 metreÿderinliğindeki uçuruma inerekÿmahsur kalan keçi, sahibi tarafından kurtarılamayınca İtfaiye Grup Amirliği’ne haber verildi. Bir gün boyunca mahsur kaldığı uçuruma halatlar yardımıyla inen ekipler, iki saatlik çalışma ardından keçiyi kurtararak, sahibineÿteslim etti. Sahibi, keçisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

HABERİN TAMAMI