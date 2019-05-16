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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriUçuruma düşen AA muhabiri 7 gündür aranıyor... Dere yatağının yönü değiştirilecek
GeriGündem Uçuruma düşen AA muhabiri 7 gündür aranıyor... Dere yatağının yönü değiştirilecek
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AA
16.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Uçuruma düşen AA muhabiri 7 gündür aranıyor... Dere yatağının yönü değiştirilecek

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Uçuruma düşen AA muhabiri 7 gündür aranıyor... Dere yatağının yönü değiştirilecek

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor. JÖAK timi, Nişancı'nın düşme ihtimali bulunan onlarca metre yükseklikteki şelaleden dökülen suyun biriktiği alanda da çalışma yapabilmek için DSİ ekiplerince dere yatağının yönünün değiştirilmesi ve debisinin azaltılması çalışmalarının tamamlamasını bekliyor.

3 bin 500 metre rakımdaki Soğanlı Dağı'nda yaşanan kazanın hemen ardından Bayburt Valiliği koordinesinde çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Sağlık personeli bölgeye gönderildi.

Oldukça güç bir coğrafyadaki ilk gün çalışmaları, karadan, ayrıca helikopter ve İHA vasıtasıyla havadan yürütüldü.

Çevre illerden de destek istenmesiyle ikinci günden itibaren Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri bölgede görev yaptı.

Bölgede ilk günlerde etkili olan yağış ve sise rağmen ekipler, sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmaları Trabzon ve Bayburt tarafında eşgüdümlü olarak titizlik ve özveriyle sürdürdü.

Son günlerde yaklaşık 20 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları sebebiyle eriyen kar kütleleri sonucu oldukça şiddetli olan derenin debisinin sürekli artması, su altı arama kurtarma ekiplerine zor onlar yaşattı.

Zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atarak Nişancı'yı aramayı sürdüren ekiplerin çalışmalarının daha güvenli ve etkin yapılabilmesi amacıyla derenin önüne bent kurularak gölet oluşturulması, bu göletteki suyun ise tahliye edilmesi planlandı.

Planlama kapsamında Bayburt Valiliği koordinasyonunda Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) başlatılan derenin debisinin azaltılması ve dere yatağının yönünün değiştirilmesi çalışmaları alanda devam ediyor.
Nişancı'nın uçuruma düştüğü alandan yaklaşık 1 kilometre yukarıda süren bent oluşturma ve gölet çalışmaları, arama-tarama çalışmalarına paralel olarak eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Su Altı Arama ve Dağcılık Timi'nin belirlenen alanlara girebilmesi ve derenin debisinin azaltılması için dere içinde oluşturulan yapay göletin suyu, İSKİ'den getirilen ve tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar ve yola paralel serilen borular yardımıyla 2 kilometre uzaklıktaki kanyona bırakılmaya çalışılıyor.

Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile JÖAK Su Altı Arama Kurtarma ve Dağ Arama Kurtarma timleri de Nişancı'yı arama çalışmalarına derin kanyonun zor koşullarına rağmen devam ediyor.

Timler, Nişancı'nın düşmüş olabileceğini değerlendirdikleri alanda bulunan ve onlarca metre yükseklikteki şelaleden dökülen su yatağında da çalışma yapabilmek için DSİ ekiplerince dere yatağının yönünün değiştirilmesi, debisinin azaltılması ve su tahliyesi çalışmalarının tamamlamasını bekliyor.

 

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