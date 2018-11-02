‘Uçuracak tek bir İHA’mız yoktu’
BAKAN Akar, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda savunma konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akar, “Anlaşması yapılan İHA’ların bakım saatleri geldiğinde, Mavi Marmara’dan dolayı parasını aldıkları halde bakımını dahi yapamadılar ve bizim uçuracak tek bir İHA’mız yoktu. Bunun üzerine özel ve kamu, bütün herkes seferber oldu ve bu noktaya geldik. Şu anda silahlı ve silahsız İHA ihraç edecek duruma geldik” dedi.
ÖZEL HARP DAİRESİ BİTTİ KESİN BİLGİ
- Özel Harp Dairesi’yle ilgili de konuşan Akar, “Özel Harp Dairesi diye bir şey kalmadı, o bitti, kesin bilgi. Özel Kuvvetler Komutanlığımızda da 2013 yılında çok ciddi değişiklikler yapıldı, çok ciddi tedbirler alındı” dedi.
BOZOK HAZIRLANIYOR
- TÜBİTAK’ın geliştirdiği Bozok mühimmatının testleri sürüyor. SİHA’lar için geliştirilen Bozok, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bozok, gelecek yıl operasyonel olarak kullanılabilecek.
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