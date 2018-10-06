'Üçüncü parti' endişesi
AK Parti ile MHP arasında önümüzdeki günlerde şekillenmesi beklenen yerel seçim ittifakında ince hesaplar yapılıyor.
AK Parti-MHP ittifakının bazı illerde ters etki yapacağı ve aradan üçüncü partinin sıyrılacağına ilişkin değerlendirmeler bulunuyor. Buna benzer riskleri ortadan kaldırmak için il il tarama yapılacak.
İNCE HESAPLAR
AK Parti’nin yetkili kurullarında öncelikli gündem maddesi olan yerel seçim ittifakı, ‘sakıncaları ve riskleri’ açısından da değerlendirmeye alınıyor. MHP ile önümüzdeki günlerde yapılacak temaslarda bu işbirliğinin yaratacağı ‘olumlu ve olumsuz tabloyu’ ortaya koymayı planlayan AK Parti kurmayları, ince bir çalışma yürütüyor.
TERS TEPEBİLİR
İttifakın fayda getireceği veya risk oluşturacağı iller tek tek çıkarılıyor. Özellikle seçmen refleksleri göz önünde bulundurularak iki partinin tabanın tepkisini çekmeyecek bir işbirliğini geliştirme hesapları yapılıyor. Parti kurmayları, “Öyle bölgeler var ki iki partinin ittifakı bir üçüncü partinin aradan çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden çok ince hesap yapmak gerekir. Özellikle ittifak adına düşük profil bir aday gösterilmesi gibi kararlar, her zaman ters etki yaratmıştır” dediler.
MUHALEFET İTTİFAK YAPARSA
Bu durumu etkileyecek diğer bir olasılık ise muhalefet partilerinden ikisinin aynı bölgede ittifak yapma olasılığı. Bu partilerin açıktan veya kapalı olarak ittifak yapması ‘cumhur ittifakı’nın hesaplarını bozabilecek. Genel seçimlerde olduğu gibi özellikle belli iller ve bölgelerde sonuç değişebilir. Bütün bu olasılıklar çalışmanın konusu yapılacak.
SINIRLI ÇERÇEVE
24 Haziran genel seçimlerinde ilk kez uygulanan ittifak yasası, yerel seçimleri kapsamadığı için teknik olarak yapılacaklar da sınırlı bulunuyor. “Bir partinin listesinden aday gösterme, belediye başkan yardımcılığı verme veya meclis üyeliğini paylaşma” dışında seçenek bulunmuyor.
ALTERNATİF SUNULACAK
Yapılan plana göre, ittifak çalışmasında önce ekipler çalışacak, sonra liderlere sunulacak. Ekipler, çizilen çerçeveye göre alternatifleri çıkartacaklar. Önce ittifak yapılabilecek yerler çıkarılacak daha sonra her il veya ilçe için ayrı formül geliştirilecek. Bunun sayısının da fazla olmayacağı konuşuluyor.
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