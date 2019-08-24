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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- 
24.08.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

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Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç gün önce dördüncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Suriyeli Firas bebek gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçeye bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi’nde yaşayan Suriyeli çiftin oğulları Firas El Şahaze,ÿÇarşamba günü saat 19.00 sıralarında yaşadıkları apartmanın 3’üncü katındanÿdüştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuğu görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından minik Firas, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen çocuğun akciğeri ile karaciğerinde hasar oluştuğu, bağırsağının ise delindiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Firaz El Şahaze, dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, küçük çocuğun cansız bedeni ise morga götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından bugün morgdan alınan Firas El Şahaze cenazesi Kumluca Camii’nde kılınan namazın ardından Mavikent Mahallesi Yalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI

Firas El Şahaze’nin düştüğü bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, küçük çocuğun yüz üstü kaldırıma düşüşü ve çevredeki 3 kişinin yaşadığı şokla ellerini yüzlerine kapatıp, çocuğun yanına giderek yardım etmeye çalıştığı kaydedilmişti.

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