Üçüncü havalimanı için önemli gelişme... O uçuşun tarihi belli oldu

Airporthaber'in haberine göre, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalarda son aşamaya gelindi. İnşaatının yüzde 90’ı bitirilen yeni havalimanında bir pist tamamlanırken, ikinci pistin ise bitimine çok az bir süre kaldı. İlk etapta iki pistle açılacak olan yeni havalimanında uçuş sistemlerinin testleri de yapılmaya başlandı. DHMİ’ye ait TC-LAD kuyruk tescilli uçakla bir süredir aletli yaklaşma sistemlerinin kalibrasyon testleri yapılırken, pistin kısa süre içerisinde hazır hale getirileceği belirtiliyor.

Yeni havalimanının ilk misafiri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak olacak. 22 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçağın İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yapacağı belirtildi.