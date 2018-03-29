Üçüncü Havalimanı için Karadeniz dolduruluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Arnavutköy’de Karadeniz sahiline yapılması planlanan “İstanbul Yeni Havalimanı Yakıt Hidrant Sistemi İçin Deniz Yapıları Projesi”nin imar planlarını onaylayıp, önceki gün askıya çıkardı.







Hazırlanan imar planı teklifine göre, söz konusu proje, inşaatı devam eden Yeni Havalimanına yakıt ikmalinin deniz yolu ile sağlanmasını amaçlıyor. Liman alanı, havaalanı yerleşkesinin kuzeyinde, 54.3 hektar büyüklüğünde deniz ve dolgu alanlarından oluşuyor.



Liman için, deniz tabanından itibaren yaklaşık 150 bin metrekare dolgu alanı oluşturulacak.