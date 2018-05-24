Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 MEB ehliyet sınavı tarihleri

    Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 MEB ehliyet sınavı tarihleri

    Hürriyet Haber
    24.05.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    2018 yılı içinde yapılacak olan üçüncü ehliyet sınavının ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar konu hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ve Nisan ayından gerçekleştirdiği sınavların ardından yeni sınav tarihini araştıran vatandaşlar, MEB 2018 ehliyet sınav takvimini sorguluyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman?

    Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ehliyet sınavları bu yılda belli tarihlerde yapılacak. Araç kullanmak isteyen kişiler yasal olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ehliyete sahip olmak zorunda. İşte, 2018 yılında yapılacak olan ehliyet sınavlarına ait tarihler...

    2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

    Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı içinde yapmayı planladığı MTSKS yani ehliyet sınavlarından ilkini geçtiğimiz 10 Şubat'ta ikincisini ise Nisan ayında yapmış ve sonuçlarını da kısa süre içinde açıklamıştı. İşte MEB'in 2018'de yapacağı diğer ehliyet sınavlarına ait tarihler...

    2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

    EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

    Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

     

    Etiketler: Üçüncü ehliyet sınavı ne zaman? , ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? , MEB ehliyet sınav takvimi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri