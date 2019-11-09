Üçüncü devriye en doğuda
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Fırat’ın doğusunda Suriye topraklarında üçüncü ortak devriyesi dün yapıldı.
Kamışlı kırsalı ile Suriye-Irak sınırının kesiştiği bölgeyi kapsayan dünkü devriye saat 10.00’da başladı. Devriye öncesi TSK’ya ait 4 zırhlı araç, Şırnak’ın İdil ile Silopi ilçeleri arasında bulunan Alakamış’ta sınırın sıfır noktasında beton blokun kaldırılmasıyla Suriye tarafına geçti. Dörder araçtan oluşan Türk ve Rus devriye güçleri Haseke’ye bağlı Kahtaniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde buluşarak bir süre devriye güzergâhı ile ilgili değerlendirme yaptı.
4 SAAT SÜRDÜ
Harita üzerinde yapılan değerlendirme sonrası iki ülke askeri unsurlarının ortak devriyesi başladı. Haseke’nin Kahtaniye ve Malikiye ilçeleri arasında Suriye kuzeyinin en doğusundaki bölgeyi kapsayan ve yaklaşık 4 saat süren devriye sırasında 10 kilometre kadar derinliğe de inildi. Bu devriyede de terör örgütünün bölgeyi terk edip etmediği, ağır silahlarını çekip çekmediği, mevzi ve tahkimatlarının imha edilip edilmediği, TSK unsurları tarafından denetlendi. Milli Savunma Bakanlığı da devriyenin başlamasından sonra kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri unsurları ve insansız hava araçlarının (İHA) iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı” denildi.
88 KM UZUNLUKTA
Devriyenin tamamlanmasından sonra da Milli Savunma Bakanlığı, üçüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’ların iştirak ettiğini açıklayarak, Türk ve Rus askeri unsurlarının 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladığını duyurdu. 1 Kasım’da Türk ve Rus askerleri Suriye’nin Derbesiye bölgesinde Resulayn’ın doğusunda ilk ortak kara devriyesini yapmıştı. İkinci ortak devriye ise 5 Kasım’da Barış Pınarı harekât alanının batısında Ayn El Arap’ın (Kobani) doğu kırsalı ile Tel Abyad arasında gerçekleşti. Dün Suriye’nin kuzeyinde en doğu ucu kapsayan devriye sonrası, devriyenin yapılmadığı tek hat olarak Ayn El Arap’ın batı kırsalı ile Fırat Nehri (Cerablus) arası kaldı.
285 MÜHİMMAT
TSK’nın Barış Pınarı harekat bölgesindeki arama tarama faaliyetleri, terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) ile örgüte ait mühimmatları tespit edip imha çalışmaları devam etti. Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’ta son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 221 adet 106 milimetrelik havan mühimmatı ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı oluşturulan askeri mahkemenin faaliyetlerine başlamasından sonra, Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) 14 Kasım’da da Tel Abyad’da askeri polis şubesi açacağı öğrenildi.
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