Üçüncü devriye en doğuda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜçüncü devriye en doğuda
GeriGündem Üçüncü devriye en doğuda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Üçüncü devriye en doğuda

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Üçüncü devriye en doğuda

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Fırat’ın doğusunda Suriye topraklarında üçüncü ortak devriyesi dün yapıldı.

Kamışlı kırsalı ile Suriye-Irak sınırının kesiştiği bölgeyi kapsayan dünkü devriye saat 10.00’da başladı. Devriye öncesi TSK’ya ait 4 zırhlı araç, Şırnak’ın İdil ile Silopi ilçeleri arasında bulunan Alakamış’ta sınırın sıfır noktasında beton blokun kaldırılmasıyla Suriye tarafına geçti. Dörder araçtan oluşan Türk ve Rus devriye güçleri Haseke’ye bağlı Kahtaniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde buluşarak bir süre devriye güzergâhı ile ilgili değerlendirme yaptı.

4 SAAT SÜRDÜ

Harita üzerinde yapılan değerlendirme sonrası iki ülke askeri unsurlarının ortak devriyesi başladı. Haseke’nin Kahtaniye ve Malikiye ilçeleri arasında Suriye kuzeyinin en doğusundaki bölgeyi kapsayan ve yaklaşık 4 saat süren devriye sırasında 10 kilometre kadar derinliğe de inildi. Bu devriyede de terör örgütünün bölgeyi terk edip etmediği, ağır silahlarını çekip çekmediği, mevzi ve tahkimatlarının imha edilip edilmediği, TSK unsurları tarafından denetlendi. Milli Savunma Bakanlığı da devriyenin başlamasından sonra kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri unsurları ve insansız hava araçlarının (İHA) iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı” denildi.

88 KM UZUNLUKTA

Devriyenin tamamlanmasından sonra da Milli Savunma Bakanlığı, üçüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’ların iştirak ettiğini açıklayarak, Türk ve Rus askeri unsurlarının 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladığını duyurdu. 1 Kasım’da Türk ve Rus askerleri Suriye’nin Derbesiye bölgesinde Resulayn’ın doğusunda ilk ortak kara devriyesini yapmıştı. İkinci ortak devriye ise 5 Kasım’da Barış Pınarı harekât alanının batısında Ayn El Arap’ın (Kobani) doğu kırsalı ile Tel Abyad arasında gerçekleşti. Dün Suriye’nin kuzeyinde en doğu ucu kapsayan devriye sonrası, devriyenin yapılmadığı tek hat olarak Ayn El Arap’ın batı kırsalı ile Fırat Nehri (Cerablus) arası kaldı.

285 MÜHİMMAT

TSK’nın Barış Pınarı harekat bölgesindeki arama tarama faaliyetleri, terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) ile örgüte ait mühimmatları tespit edip imha çalışmaları devam etti. Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’ta son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 221 adet 106 milimetrelik havan mühimmatı ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı oluşturulan askeri mahkemenin faaliyetlerine başlamasından sonra, Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) 14 Kasım’da da Tel Abyad’da askeri polis şubesi açacağı öğrenildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle