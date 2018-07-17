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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Uçuk nedir? Uçuk nasıl geçer?

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Uçuk nedir? Uçuk nasıl geçer?

Çok sık karşılaşılan cilt hastalıklarından birisi olan uçuk, hemen hemen herkesin çok sık yaşadığı ve kişinin kendisini kötü hissetmesine neden olan bir problemdir. Bu tatsız problemle karşılaşan vatandaşlar da uçuğun neden olduğuna ve nasıl geçtiğine dair araştırma yapıyor. Peki, uçuk nedir? Uçuk nasıl geçer?

Aşırı sıcağa ve soğuğa maruz kalmak, kuvvetli güneş ışığı, soğuk algınlığı, stres, yorgunluk ve bitkinlik, regl ve yetersiz beslenme gibi çok sayıda farklı nedenle çıkabilen uçuğu, nasıl geçirebileceklerini merak eden vatandaşlar konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında "Uçuk nedir?" ve "Uçuk nasıl geçer?" sorularının yanıtı...

Tanımı: HerpesSimpleksVirüs Enfeksiyonları (Uçuk) dünyada en sık enfeksiyon yapan viruslardan birisidir. HSV’lerin tip 1 (HSV-1) ve tip 2 (HSV-2) olmak üzere iki ayrı tipi vardır. En sık görülen (toplumun %85' i) HSV-1 enfeksiyonu, genitalbölgedışındaki deri ve mukozalarda (En sık ağız ve dudak çevresinde) hastalığa neden olur. HSV-2 ise genital ve anal bölge mukoza ve derisinde hastalık yapar. Enfeksiyonu yakın kişisel temas sonucu bulaşır. Viruspartiküllerimüközmembranlardan veya travmatizeepitelden yeni konağageçer. Primer enfeksiyon genellikle çocuklarda olur. Bu bulaşmadansonra ya klinik bir enfeksiyon tablosu ortaya çıkar (%1), ya da subklinik bir enfeksiyon söz konusudur (%99).

Subklinik enfeksiyon belirtisi serumda bulunan antikorlardır. “Primerherpessimpleksenfeksiyonu”ndan sonra o kişitaşıyıcı konumuna geçer. Taşıyıcılardavirus, arka kökganglionlarındalatent olarak kalır. Zaman zamanreaktive olarak, periferik sinir yolu ile giriş yerinin derisine gelir ve nükslere neden olur. Nüksler, klinik belirti vermedikleri zaman bile (dudak herpesi bulunan kimsede salyanın bulaşıcılığı gibi) bulaşıcı olabilmektedir.

Tetikleyici faktörler: Emosyonel stresler, fiziksel travma, güneş yanıkları, fokal enfeksiyonlar, menstrüasyon, malign hastalıklar, ateş ve sistemik enfeksiyonlar vb.

Şikayetleri: Dudak köşelerindekaşıntı, yanma, batma ile birlikte eritemli zeminde gruplaşmış veziküller halinde ortaya çıkar. Önce berrak olan veziküller zamanla bulanıklaşır ve 4-5 gündekrutlanır.

Bulguları: Bölgesel lenf bezleri şiş ve ağrılı olabilir. Sekonder enfeksiyon gelişmemiş lezyonlar 7 güniçinde iz bırakmadan iyileşir ve yerlerinde hafif kırmızı bir makül bırakırlar.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: HSV enfeksiyonlarının tanısında;

İyi bir anamnez ve klinik görünüm

Tzanck testi olarak bilinen; veziküllerden hazırlanan ve Giemsa ile boyanan yaymalarda çoknukleuslu dev hücreler saptanması tanıda yardımcıdır.

 Viral kültür: 48-72 saat içindesonuç verilebilir

 Antijen tayini: Monoklonal antikorlarla spesifik HSV-1 ve HSV-2 antijeni tayini

 PCR :Dokuda HSV-DNA tayini,

 Deri biyopsisi

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Bu enfeksiyonlarda tam eradikasyonu sağlayacak tedavi yöntemi yoktur. Ağrı ve kaşıntıyayönelik destekleyici tedaviler önerilebilir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlardan korumak amacıyla topikal antibiyotikli kremler uygulanır. Enfeksiyonun şiddeti, yerleşimi ve komplikasyon riskine göre sistemik antiviral tedaviye karar verilir. Amaç; hastalığın semptomlarını hafifletmek, nükssıklığını azaltmak ve virüsbulaşma hızını düşürmektir. Sistemik ajanlar, asiklovir, valasiklovir ve famsiklovir'dir. Bu ilaçlar, ilk prodromal semptomlarda veya klinik belirtilerin ortaya çıkmasını izleyen ilk 48 saat içinde kullanılması önerilmektedir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Herpeslabialisin en sık tetikleyici faktörü UV özellikle de UVB’dir.

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