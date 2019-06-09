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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.06.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Üçü çocuk dört kişinin katili hakkında yeni gelişme

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Üçü çocuk dört kişinin katili hakkında yeni gelişme

TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli’nde otomobil ile “makas” atarak önünde seyreden hafif ticari araca çarpan ve 3’ü çocuk 4 kişinin ölümüne sebep olan suç makinesi sürücünün şehir dışına kaçtığı öğrenildi. Sürücünün kullandığı otomobili bir arkadaşının kiraladığı ve 1 buçuk aydır kendisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyet güçleri kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli Edirne istikametinde dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, içerisinde Abdülsamet T.’nin de olduğu 34 RJ 5171 plakalı otomobille seyir halinde olan Yusuf A. araçların arasında “makas” atmaya başladı. Sürücü tünele girdiği esnada önünde seyreden ve Bursa’da aile ziyaretinden dönen 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın içerisindeki Seyhan Özçelik ve çocukları Hiranur (9) ve Musap (9) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetti. 2’si ağır olmak üzere 10 kişi de vücudunun çeşitli yerlerden yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İfadesi alınan şahıslar serbest bırakıldı

Olayın ardından kazaya sebep olan aracı arkasından takip eden içerisinde iki erkek şahsın olduğu 34 JF 3804 plakalı araç, zanlıları aracına alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların önce kazadan hemen sonra Bahçeşehir Ispartakule’de bir eve gittiklerini belirledi. Eve baskın yapan polis, Fatih İ.’yi gözaltına alırken, onunla birlikte suç unsuru ve kazaya sebep olan sürücünün giydiği kanlı bir gömlek ele geçirdi. Çalışmalarına devam eden polis, kazaya sebep olan aracı kiralayan Muhammet A.’yı da gözaltına alarak ifadesini aldı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şehir dışına kaçtıkları tespit edildi

Öte yandan kazaya sebep olan aracın sürücü Yusuf A. ile yanındaki Abdülsamet T.’nin olayın sabahında farklı bir otomobil ile şehir dışına kaçtıkları tespit edildi. Şahsın gittiği şehri tespit eden polis, Yusuf A. ile irtibata geçti. Şahsın polis ekiplerine avukatı ile birlikte teslim olacağını söylediği bilgisine ulaşıldı. Firari şahsın, ekipleri oyalamak için bu şekilde bilgi verdiği ve zaman kazanarak şehir değiştirdiği iddia edildi.
Emniyet güçlerinin şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'taki makas terörünün detayları ortaya çıktıBeşiktaş Harp Akademileri Tüneli’nde makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa ve Abdülsamet Topçi’nin otomobili, Bursa’dan aile ziyaretinden dönen 14 kişinin içinde bulunduğu ticari araca çarptı. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi can verdi. İki kişiyi arkalarından otomobille takip eden babaları olay yerinden kaçırdı. Canilerin suç makinesi oldukları ortaya çıktı.
daha fazla video için
Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı
Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı


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