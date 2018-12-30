Ücretli poşet uygulaması ne zaman başlayacak? Poşet ücreti ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.12.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

Ücretli poşet uygulaması ne zaman başlayacak? Poşet ücreti ne kadar?

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Ücretli poşet uygulaması ne zaman başlayacak? Poşet ücreti ne kadar?

Günlerdir konuşulan ücretli poşet uygulaması için sadece saatler kaldı. Ücretli poşet uygulaması ile yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımının sadece kişi başı 40 adete düşürülmesi amaçlanıyor. Peki, ücretli poşet uygulaması ne zaman başlayacak? Poşet ücreti ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılında yayımlanan yönetmelikle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülkemizde halihazırda satış noktalarında ücretsiz verilen plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yaptı. 1 Ocak 2019 itibariyle artık plastik poşet uygulamasına geçiliyor. Ücretli plastik poşetler 25 kuruş olacak.

31 MART'A KADAR SÜRE

Ocak itibarıyla plastik poşetlerin ücretli satışında barkod kullanılması zorunlu. Ancak stoklarında barkodsuz plastik poşet olan satış noktalarını da mağdur etmemek için barkodsuz poşetlerin kullanımı, 31 Mart 2019’a kadar sürecek.Ayrıca şarküteri, ekmekunlu mamuller ve manav reyonunda 15 mikronun altındaki incelikte ‘hışır’ denilen plastik poşetlerin ücretsiz kullanımı devam edecek. Diğer plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ve işletmelere, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

BAZI ÜRÜNLER İÇİN İSTİSNA

Son yapılan değişiklikle 1 Ocak'ta başlayacak uygulamaya bazı istisnalar getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı son yaptığı açıklamada; "Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetleri kapsam dışında bıraktık. Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetleri de tüketicilerimiz uzaktan satışlar dahil, ücretsiz olarak temin etmeye devam edecek" dedi.

PLASTİK POŞE KARŞI ALIŞVERİŞ ÇANTALARI

Bağcılarlı kadınlar, 1 Ocak’tan itibaren ücretli olacak olan plastik poşetlere karşı ellerine iğne iplik ve şişlerini aldı, alışverişlerinde kullanmak için bez çantalar dikti. Kimi oğlunun kullanmadığı kot pantolonundan kimi eskiyen pardösüsünden çok kullanıma imkan sağlayan el emeği göz nuru sağlıklı alışveriş çantaları diken kadınlar, “Sıfır Atık Projesi”ne de destek oldu.

Bağcılar’da yaşayan kadınlar, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan kampanya için harekete geçti. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde dikiş eğitimi alan kadın kursiyerler, 1 Ocak itibariyle ücretli olacak olan ve doğaya zarar veren plastik poşetlere karşı ellerine iğne iplik ile şişlerini aldı ve uzun süre kullanılabilecek sağlıklı alışveriş çantaları dikti. Evlerinde kullanmadıkları kumaşları ve eskiyen kıyafetleri merkeze getiren kadınlar, keçeden ipeğe ketenden satene kadar birçok kumaşı makinelerde işledi. Kimisi oğlunun kullanmadığı kot pantolonundan, kimisi eskiyen pardösüsünden çok kullanıma imkan sağlayan el emeği göz nuru alışveriş çantaları dikti. Bazı kadınlar şişlerle fileler örerken, atık kumaşları değerlendiren kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne de destek oldu. Rengarenk çantalar alışverişlerde kullanılmak için hazırlanırken, genç yaşlı birçok kadın, diktikleri çantalarla plastik poşet kullanımının azaltılmasına dikkat çekti.

“Doğaya katkıda bulunmak amacıyla büyük model çantalar yapıyoruz”

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde el sanatları öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Tufan, “Burada yama yapıyoruz, kursa gelen öğrencilerle çantalar çalışıyoruz, değişik kalın dokulu kumaşlarla, büyük model çantalar yapıyoruz. Doğaya katkıda bulunmak amacıyla hem ekonomiye katkı bulunmak hem de kolay taşınabilir geniş çaplı çantalar yapıyoruz. Pantolonları değerlendiriyoruz, üstünü kesip şort olarak yapıyoruz. Altından çanta yapıyoruz iki paçasını yan yana getirip dikiyoruz. Ceplerini üstüne koyup cep çalışıyoruz, kullanmadığı atacağı dantelleri bir arkadaşımız görsel olarak kullandık” diye konuştu

“Plastik poşeti tamamen kaldırmaları gerekiyor”

Plastik poşetin doğadan uzun süre yok olmamasının gelecek nesiller için tehdit oluşturduğunu söyleyen Hatice Çağlar ise, “Hem günümü değerlendirmek hem yeni bir şeyler öğrenmek için atacağım her şeyi değerlendiriyorum. Çocuğumun pantolonunu tam atarken sonradan düşündüm kurslar sayesinde gördüğüm her şeyi ne yapabilirim, bundan ne çıkar diye düşünüyorum. Poşetlerin kalkması sağlık açısından çok iyi, poşetleri başta çıkarmaları yanlış. İnsana, doğaya zarar veren bir şeyi üretmeleri yanlış, şu an paralıya çeviriyorlar. Bunun yerine tamamen kaldırmaları gerekiyor” dedi.

“Zamanında biz fileleri kullandık”

Eskiden kese kağıdı ve bez çantalarla alışveriş yaptıklarını söyleyerek birçok bez çanta diktiğini ifade eden Hanife Tunç da, “Kendi çantamı diker pazara, markete giderim. Zamanında biz fileleri kullandık. Kese kağıdına koyulurdu, ben yaşlı olduğum için tecrübelerim var. O kese kağıdıyla meyveler alınırdı hatta benim bez çantalarım var. Poşetler pis kokuyor, bezleri makineye atıp yıkarsın daha sağlıklı” dedi.

 

 

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