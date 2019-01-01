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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
01.01.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Ücretli poşet almayıp, ürünleri ellerinde taşıdılar

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Ücretli poşet almayıp, ürünleri ellerinde taşıdılar

Denizli'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'ücretli poşet uygulaması' kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulamayı kimileri eleştirirken, kimileri tarafından da olumlu karşılandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapanları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimilerinin tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı.

Ücretli poşet almayıp, ürünleri ellerinde taşıdılar

Bazı kişiler, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen müşterilerin bazılarının ise aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

Ücretli poşet almayıp, ürünleri ellerinde taşıdılar

Markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirterek, "Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik" dedi.

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, "Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı" diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, "Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız" dedi.

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