Terörist kıyafeti ve silahla poz veren zanlı yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTerörist kıyafeti ve silahla poz veren zanlı yakalandı
GeriGündem Terörist kıyafeti ve silahla poz veren zanlı yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DİYARBAKIR, (DHA)
08.02.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Terörist kıyafeti ve silahla poz veren zanlı yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terörist kıyafeti ve silahla poz veren zanlı yakalandı

DİYARBAKIR'da, elinde tüfekle terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde çekilmiş fotoğrafları bulunan ve daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı belirlenen S.Y., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK tarafından kent merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. S.Y.'nin, 2015- 2016 yıllarında Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bulunan bir okulda ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edildi. Ayrıca, S.Y.'nin terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde, örgüt mensuplarının giydiği kıyafetle ve elinde kalaşnikof tüfek ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu da belirlendi.

Ekipler, Bağcılar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ücretli öğretmenlik yapan PKK şüphelisi yakalandı

Çatlaklar oluşan tarihi Uzunköprü için koruma talebi

Uzunköprü'de çatlaklar oluştu

Diyarbakır'da bulunan bin 200 yıllık İncil İstanbul'da incelenecek