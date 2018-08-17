Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak... MEB'ten saat bilgisi geldi mi?
Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanma sürecinde önemli bir adım olan sözlü mülakatlar, 11-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunan adayların beklediği gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları 17 Ağustos Cuma günü yani bugün açıklanacak. Tarih bilgisinin netleşmesiyle birlikte saat sorgulamaları başladı. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmenler arasından alınacak 5 bin sözleşmeli öğretmenin atama süreciyle ilgili takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı. Mülakat sonuçları ardından tercih telaşı başlayacak, adaylar eylül ayının ilk haftasında atama tercihinde bulunacak. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ise sonuçlar için tarih olarak bugün gösterilmişti. Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saatiyle ilgili ise henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA
ATAMALAR VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
5 bin ücretli öğretmen alımı atama takvimine göre 4 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında öğretmenlerin atama tercihleri alınacak ve atama sonuçları da 11 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak.
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