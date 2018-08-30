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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.08.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu

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Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu

Okulların açılmasına sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de ücretli öğretmenlik başvuruları oldu. Ücretli öğretmenlik için nasıl başvuru yapılacağını merak eden çok sayıda vatandaş, konu hakkındaki detayları internette araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il milli eğitim ve ilçe milli eğitim müdürlükleri için ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet sisteminde yapılıyor. e-Devlet üzerinden oldukça kolay ve zahmetsiz şekilde ücretli öğretmenlik başvurusunu tamamlayabilirsiniz. İşte, e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 Eğitim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. Söz konusu eğitim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuru yapmak isteyen vatandaşların, bulundukları ilde yer alan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerindeki duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Öte yandan, bazı Milli Eğitim Müdürlükleri için e-Devlet başvurusunun yanı sıra kuruma başvuru da gerekebiliyor.

PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek. Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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