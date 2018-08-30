Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu
Okulların açılmasına sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de ücretli öğretmenlik başvuruları oldu. Ücretli öğretmenlik için nasıl başvuru yapılacağını merak eden çok sayıda vatandaş, konu hakkındaki detayları internette araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il milli eğitim ve ilçe milli eğitim müdürlükleri için ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet sisteminde yapılıyor. e-Devlet üzerinden oldukça kolay ve zahmetsiz şekilde ücretli öğretmenlik başvurusunu tamamlayabilirsiniz. İşte, e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 Eğitim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. Söz konusu eğitim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuru yapmak isteyen vatandaşların, bulundukları ilde yer alan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerindeki duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Öte yandan, bazı Milli Eğitim Müdürlükleri için e-Devlet başvurusunun yanı sıra kuruma başvuru da gerekebiliyor.
PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek. Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.
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