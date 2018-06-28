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    Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sayfası

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 17:57 | Son Güncelleme:

    Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır sorusu birçok aday tarafından araştırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

    e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları 24 Ocak 2018 tarihinde başladı. MEB'in yaptığı açıklamada, başvuruların 2. dönem sonuna kadar yapılacağı bildirildi. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacağını da belirten MEB, hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1. dönem sonu itibariyle sonlandırıldığını, bu durumda bulunanların 2. dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet şifresine sahip olan bireyler, sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana 'ücretli öğretmenlik' terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

    Açılan sayfada 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıklayacak olan adaylar, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak.

    Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: son dakika , haberler
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