Ücretli öğretmenlik başvurusu E- Devlet üzerinden nasıl yapılır?
MEB, ücretli öğretmenlik başvurularının artık E Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Başvurular 24 Ocak 2018 tarihi itibariyle e- Devlet sistemi üzerinden yapılmaya başlandı. Peki, e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılıyor?
MEB'in ücretli öğretmenlik başvurularının artık e Devlet üzerinden yapılacağını duyurmasıyla 24 Ocak 2018 tarihi itibariyle başvurular e Devlet sistemi üzerinden yapılmaya başlandı. Ayrıca MEB, e- Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirilmesi yapılmayacağını da belirtti.
E- DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DÖNEMİ
PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.
Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.
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