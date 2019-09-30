Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den sonuç tarihi geldi mi?
Ücretli öğretmenlik başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz haftalarda e-devlet sistemi üzerinden tamamlandı. Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, başvuru işlemlerinin sona ermesi sonrası sonuç tarihine kilitlendi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu mu?
29 Ağustos- 6 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruları gerçekleşen ücretli öğretmenlik sonuçları için geri sayım devam ediyor. İşlemlerini tamamlayıp başvurularını gerçekleştiren adaylar şimdi de "Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusun cevabına odaklandı. Öğretmen adayları heyecanla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki, 2019 ücretli öğretmenlik sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte, o konu hakkında detaylar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
ATAMASI YAPILACAK OLAN ÖĞRETMENLERDEN HANGİ BELGELER İSTENECEK?
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
Ataması yapılanlar, bu bölümün yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.
Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.
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