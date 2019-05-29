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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail ÖZTÜRK/DHA
29.05.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Ücretini isteyen avukatı tekme tokat dövdüler!

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Ücretini isteyen avukatı tekme tokat dövdüler!

YALOVA Barosu’na kayıtlı Avukat Mustafa Niyazi, savunmasını yaptığı müvekkilinin kız kardeşinin sevgilisi Efkan A. ve yanındaki 2 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Tek suçunun avukatlı ücretini talep etmek olduğunu söyleyen Niyazi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Yalova Barosu da yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yalova Barosu'na kayıtlı Avukat Mustafa Niyazi, baktığı bir davada müvekkilinin kız kardeşinin sevgilisi Efkan A.'yı arayıp, ücretini talep etti. Bir süre sonra buluşma noktasına gelen Efkan A. ve yanındaki 2 kişi, Mustafa Niyazi'yi tekme tokat dövdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle Efkan A. ile yanındakiler kaçtı. Avukat Niyazi, çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SERBEST KALDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Efkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Efkan A., serbest bırakıldı. Polisin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Tek suçunun ücretini talep etmek olduğunu söyleyen, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Avukat Mustafa Niyazi, “Müvekkilimin kız kardeşinin erkek arkadaşı ‘Sadece para konusunda benimle muhatap ol' dedi. Ben de kendisini aradım. Sahilde yürürken E.A. ve 2 arkadaşı hiçbir şey söylemeden saldırdı. Şahıs ne hikmetse karakola gitmiş, ifadesini vermiş ve serbest bırakılmış. Bugün benim başıma gelenin, yarın meslektaşlarımın başına gelmeyeceğinin garantisi yok" dedi. 

AVUKATLARDAN SALDIRIYA TEPKİ

Yalova Barosu, yaşanan olayı kınadı. Yalova Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Fedayi Doğruyol, “Meslektaşımız savunmasını yaptığı sanık yakınları tarafından darp edilmiştir. Meslektaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle yineliyoruz. Meslektaşımıza ve adil yargılanma hakkının teminatı olan tüm avukatlara karşı uygulanan her türlü şiddet ve itibarsızlaştırma çabasını kınıyor, faillerin bir an önce yakalanarak tutuklanmalarını talep ediyor, hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatlar olarak asla susmayacağımızı ve faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermeleri için davanın takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

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