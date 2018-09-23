Üçok, Kumpas’tan sonra dolandırıcıların da mağduru oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜçok, Kumpas’tan sonra dolandırıcıların da mağduru oldu
GeriGündem Üçok, Kumpas’tan sonra dolandırıcıların da mağduru oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
23.09.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Üçok, Kumpas’tan sonra dolandırıcıların da mağduru oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üçok, Kumpas’tan sonra dolandırıcıların da mağduru oldu

TÜRKİYE’de son 10 yıl içerisinde peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik, yağma davalarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalıp FETÖ mağduru olan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, şimdi de ismini kullanan dolandırıcılar tarafından mağdur edildi. İddiaya göre, Siirt’in Şirvan ilçesine giden A.Z.A., cinayet suçundan üç akrabaları cezaevinde olan korucu ailesinden, Üçok’un davanın avukatlığını üstlenmesi karşılığında 200 bin TL’ye anlaştı, paranın bir bölümünü de aldıktan sonra kayıplara karıştı. Korucu ailenin kendisine ulaşmasından sonra yaşananlardan haberdar olan Ahmet Zeki Üçok, A.Z.A. ve yanındaki bazı kişiler hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son 10 yılda özellikle TSK’ya yönelik yapılan Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının bir bir çökmesi ve kararların bozulmasının ardından geriye bambaşka alanlara savrulan hayatlar kaldı. Bu dönemin acısını en fazla yaşayan isimlerden birisi de tutuklandığı zaman Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın tek doktoralı hukukçusu olan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok oldu.

FETÖ’ye karşı TSK içerisindeki ilk soruşturmayı açtığı için örgütünün bir numaralı hedefi durumuna gelen, askere kumpas davalarının başladığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olan Ahmet Zeki Üçok, ilk olarak 25 Eylül 2009 tarihinde Aziz Yıldırım’dan zorla para istediği iddiasıyla ’yağma’ suçundan tutuklandı.

Hakim Albay Üçok, tutuklanmasından sonra hakkında peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, dolandırıcılık, sahte evrak temin etmek, görevi kötüye kullanma suçlarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birçok davası Yargıtay’da kesinleşen Ahmet Zeki Üçok, 17- 25 Aralık operasyonlarından sonra özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla, 30 Haziran 2014 tarihinde tahliye oldu.

Toplam 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan Ahmet Zeki Üçok, davalardan dolayı iki kez TSK’dan ihraç edildi, rütbeleri söküldü, ’er’ statüsüne indirildi. 2013 yılında emekli edilen Ahmet Zeki Üçok’un aldığı cezaların hepsi, Anayasa Mahkemesi’nce ’hak ihlali olduğu’ gerekçesiyle ya da Yargıtay tarafından bozuldu. Ahmet Zeki Üçok, avukat olabilmek için İstanbul Barosu’na başvurdu. Başvurunun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nda da değerlendirilmesinden sonra Üçok, gerekli izinleri aldı, avukat olmaya hak kazandı.

BU KEZ DE DOLANDIRICILARIN MAĞDURU OLDU

Kumpas mağduru olan Ahmet Zeki Üçok, bu kez de ismini kullanan dolandırıcıların mağduru oldu. İddiaya göre, Siirt’in Şirvan ilçesine giden A.Z.A., buradaki korucu ailesine önce kendisini 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in de koruma müdürlüğünde bulunmuş gibi gösterip emekli binbaşı olarak tanıttı. Bu sırada güvenlerini kazandığı korucu ailesinin üç akrabasının, bölgede yaşanan cinayet suçundan dolayı cezaevinde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine bu kez de Ahmet Zeki Üçok’u tanıdığını söyleyip davayı alması karşılığında 200 bin TL paraya anlaştı. Bu paranın da bir bölümünü birkaç kez gidip geldiği Siirt’in Şirvan ilçesinde korucu ailesinden teslim aldıktan sonra kayıplara karıştı. A.Z.A.’ya ulaşamayan korucu ailesinin üyeleri İstanbul’a gelip ulaştıkları Ahmet Zeki Üçok’a yaşadıklarını anlattı ayrıca paraların teslimi sırasında ve pazarlık sırasında çekilen görüntüleri de izletti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hem kendi isminin kullanıldığını, hem de korucu ailesinin dolandırıldığının ortaya çıkması üzerine Ahmet Zeki Üçok, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurup, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Korucu ailesinin çektiği görüntüleri de delil olarak dava dosyasına koydu. Konuyla ilgili konuşan Ahmet Zeki Üçok, "Hem beni hem de korucu ailesini mağdur ettiler. Ben de her ikimiz adına bu hukuk mücadelesini başlattım" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedanur' açıklaması

Öz babasına bunu yaptı... Kamyon kasasındaki vahşet

Eğitimlerini İstanbul'da yapıyorlar! Dünyanın en seçkin birliklerinden