Üçlü zirve bildirisine eleştiri: PKK, PYD/YPG neden yok

ARTIK OHAL’SİZ YÖNETEMİYORLAR

“HÜKÜMET Sözcüsü Sayın Bekir Bozdağ, OHAL’in devam etmesi gerektiğini ifade etti. Bu iktidar uyuşturucu bağımlısı gibi OHAL bağımlısı haline geldi. OHAL’siz yönetemiyorlar. O yüzden OHAL bağımlısı bir iktidar Türkiye demokrasisini yok etti. Şimdi o demokrasiyi yeniden tesis etme görevi siyaset kurumunun elindedir. Onu da inşallah biz başaracağız.

TBMM’yi devreden çıkarıp etkisiz hale getirme çabası Meclis’te iktidar bloku tarafından adım adım hayata geçirilmektedir. Meclis tarihine bir ayıp, bir kara leke düşürülmüştür. Konuşmaları 3 dakikayla kısıtlamak demek milletvekillerine konuşmayın demektir. Bu milli iradenin yok edilmesidir. Ne yazık ki iktidarın milletvekilleri Meclis’in gözden çıkarılmasının malzemesi olmuştur. İktidar blokunun milletvekillerine sesleniyorum; Meclis’i itibarsızlaştırmanız, kendinizi itibarsızlaştırmaktır.

Demokrasi buluşmasının, platform zemininin tuğlaları, her gün birer birer örülüyor. Bu büyük eser milletin eseri olarak inşallah önümüzdeki seçimlere kadar tüm hassas ve estetik duygular dikkate alınarak, toplumun tümünün kendini ifade ettiğini gördüğü bir büyük eser ortaya çıkaracak. O büyük eserde toplumun ihtiyacı olan her şey olacak. Tek bir şey olmayacak; tek adam rejiminin fotoğrafı.

KİM İTİRAZ ETTİ PUTİN Mİ, RUHANİ Mİ

Suriye konulu üçlü zirve kuşkusuz önemlidir. Resmi sonuç bildirgesinde mücadele için işbirliği yapılması teyit edilen terör örgütleri sayılırken DEAŞ, Nusra cephesi, El Kaide veya DEAŞ’la bağlantılı yapılardan bahsedilmiştir, ‘PKK, PYD ve YPG gibi’ ifadeler yer almamıştır. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan’a soruyoruz: Böyle önemli bir zirvede altına imza attığın bu yazıya, bu ifadeleri niye koyamadın? Kime kabul ettiremedin? Putin mi Ruhani mi itiraz etti? Bu bildirinin hesabını millete vermek zorunda olan Sayın Erdoğan’ın kendisidir.

AMAÇ TOPLUMU KORKUTMAK

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davası) Tazminat davaları alışkanlık oldu. Aslında Erdoğan, Genel Başkanımızı korkutamayacağını biliyor. Onların amacı yüklü miktarlardaki tazminat davalarıyla toplumu korkutmak. Erdoğan’a laf söylemenin büyük maliyetleri var endişesini yaratmak. Bir de hâkimleri korkutmak. Ne yaparlarsa yapsınlar biz doğruları söylemeye devam edeceğiz.”

ŞIMARIKLIKLARINI BULAŞTIRMASINLAR

“(İbrahim Kalın’ın ‘Siz de kamuflaj giyin’ açıklaması) Bizim genel başkanımız TSK’nın ve milletin değerleri üzerinden şımarıklık yapmayı kendine yakıştırmayacak bir genel başkandır. Kendileri şımarıklıklarını bize bulaştırmaya çalışmasınlar.”