’Uçan tekme’yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri’Uçan tekme’yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
GeriGündem ’Uçan tekme’yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
06.11.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

’Uçan tekme’yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANTALYA’nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı’nın (32), banka şubesinden çektiği parayı gasp etmeye çalışan C.B. ve sevgilisi D.E., 80 güvenlik kamerası kaydını inceleyen özel ekip tarafından yakalandı. D.E.’nin, para çeken Deniz Tuzlalı’nın fotoğrafını çekip, dışarda bekleyen erkek arkadaşı C.B’yi gönderdiği belirlendi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin TL’yi banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı’yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti alarak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı.

Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, ’uçan tekme’ attığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler ise parayı topladı. Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Tuzlalı’nın ifadesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş’ın kurduğu özel ekip, Kepez ilçesi Teomanpaşa, Yeni Emek mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Özel ekip, Deniz Tuzlalı’nın parasını gasp etmeye çalışan kişilerin C.B. ve kız arkadaşı D.E. olduğunu, Muratpaşa ilçesine kaçtıklarını belirledi. Polis, Kızılarık ve Konuksever Mahallesindeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yaklaşık 80 güvenlik kamerasına ait kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde telefoncu dükkanında olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerine yaptıkları baskında C.B. ve D.E.’yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin dün olay sırasında giydikleri elbiseleri bulundu. Polis şüphelilerin evlerinde de arama yaptı.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP, GÖNDERMİŞ

Ekipler, C.B. ve D.E.’nin cep telefonlarında yaptığı incelemede, Deniz Tuzlalı’nın bankada para çektiği sırada ve bankadan elinde para dolu poşetle çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını buldu. D.E.’nin bankada gözcülük yaptığı, hedef seçtiği Deniz Tuzlalı’nın fotoğraflarını çekip dışarda bekleyen sevgilisi C.B.’ye mesaj yoluyla attığını tespit edildi. Şüpheliler, sorguları için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

C.B. ve D.E., ilk ifadelerinde yüklü miktarda borçları olduğunu, ödeme güçlüğü çektikleri için böyle bir yola başvurduklarını söyledi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı’nın uçan tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle