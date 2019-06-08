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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Uçan Kale’nin ‘gövdesi’ne girdik

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
‘Uçan Kale’nin ‘gövdesi’ne girdik

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), uçak ve helikopter ana gövdelerinin yapıldığı birim olan Yapısal Grup’un kapılarını ilk kez Hürriyet’e açtı. Yapısal Grup, şu anda başta ‘Uçan Kale’ diye adlandırılan askeri nakliye uçağı Airbus A400M olmak üzere birçok hava aracının parçalarının üretimini sürdürüyor. A400M Program Müdürü Aydın Şenol, sorularımızı yanıtladı.

- Türkiye’nin de ortağı olduğu A400M programının 1 milyar dolarlık ihracat getirisi olacağını belirten Şenol, “Tasarımdan imalata bütün sürecin sahibiyiz. F-16’dan sonra kendi uçağımızı yapma yolunda ilerlerken çok önemli bir atlama basamağı bizim için” dedi. Şenol, Yapısal Grup ve ‘Uçan Kale’ olarak da bilinen A400M Programı’yla ilgili şunları söyledi:

‘Uçan Kale’nin ‘gövdesi’ne girdik

AKLIMIZDA UÇAĞIMIZ VAR

“Ben, o zamanki adıyla TAI’de mühendis olarak başladım. 23 yıl çalıştıktan sonra program yönetimi tarafına geçtim. 30 yıla yaklaşan tecrübem var Yapısal Grup içerisinde. TAI ilk kurulurken, F-16 projesini yürütmek için kurulmuştu. Ben de F-16’da yetiştim. F-16 projesinden kazandığımız o kadar çok şey var ki; kanat, orta gövde, detay parçalarını üretmek, çok hassas bir şekilde bunları 9 G’ye dayanan bir savaş uçağı haline getirmek apayrı bir teknoloji.

O zaman bizi sadece montaj yapan bir tesis olarak görüyorlardı. Ama bu uçağın yapısal parçalarının yüzde 85-90’ına yakını TAI ve yardımcı sanayilerinde yapılıyordu. Oralardan başlayan bir yolculuk var. Biz bu teknolojileri öğrenirken o zamanın idealist mühendisleri olarak hep aklımızın bir köşesinde ‘TAI, acaba gerçekten savaş uçağını yapabilir mi?’ diye bir düşünce vardı. Artık bugün, hızla sonuca doğru yaklaşan somut görüntüsüne kavuşmak üzereyiz. İleri teknolojiye sahip uçan ürünler ancak sağlam ve kaliteli yapısal gövdelerle başarılı sonuçlar verebiliyor. 3 binin üzerinde arkadaşımızın yer aldığı devasa bir takımdan oluşan Yapısal Grup, geçen yıl 530 milyon dolar civarında ihracat yaptı. İhracat hedefimiz 2 milyar dolara ulaşmak.

Yapısal Grup’ta şu an Airbus A400M uçağı gövdeleri, yeni nesil A350 uçaklarının kompozit aileronları, A320 serisi uçaklarının Section-18 ve 19 gövdeleri, A330 uçaklarının kompozit rudderları, Boeing 787 ve 737 uçaklarının elevatörleri, B787 uçağı Cargo Barrieri, Cougar ve Agusta helikopterlerinin ana gövdeleri, Sikorsky helikopterlerinin kuyruk ana gövdeleri, A220 uçağı fix trailing edge gövdesi, JSF/F-35 uçağının orta gövde imalatı ve milli ürünlerin yapısal gövdeleri üretiliyor.

‘Uçan Kale’nin ‘gövdesi’ne girdik

TUSAŞ tesislerinde üretimi tamamlanan A400M gövde ve alt gövdeleri, Airbus Beluga nakliye uçaklarıyla gönderiliyor. Ağırlıklı olarak Bremen tesislerine doğru yola çıkan gövdeler, 3’erli gruplar halinde uçağa yükleniyor.

HAVA KUVVETLERİ KULLANIYOR

Askeri bir nakliye uçağı olarak üretilen ve ortakları arasında Türkiye ile birlikte Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve Lüksemburg’un bulunduğu A400M programının TUSAŞ’a çok fazla kazanımı oldu. Hava Kuvvetlerimiz bu uçağımızı birçok görevde çok etkili bir şekilde kullanıyor. Bu uçaktan edinmek isteyen üçüncü dünya ülkeleri var. Suudi Arabistan, Kazakistan ve uzak doğudaki bazı ülkeler. Bunlarla ilgili pazarlama çalışmaları merkez program yönetimi tarafından devam ediyor. Uçağın maliyeti, kabul edebilecekleri sınıra çekildikten sonra satış an meselesi. Bir ara ABD Hava Kuvvetleri’nin acil ihtiyacı vardı. 100 adet A400M alma ihtimali bile belirdi.”

ÖNEMLİ ATLAMA BASAMAĞI

“Bu programla birçok ilki tesis edebildik. Bu projenin, tasarımla birlikte üretim sorumluluğunu resmen üstlendiğimiz ilk program olmasından dolayı da ayrı bir önemi var. İlk başta bizim böyle bir yeteneğimiz yoktu ancak Airbus’la ilk fazda ortaklaşa çalışarak nasıl yapılabileceğini öğrendik. Tasarım ve imalat yetkileri Airbus tasarım otoritesinden alındı ve kendi tasarım ve üretimini yapabilen mühendisler yetişti. Kendi tasarımımızı yaptık, uçağın başındaki faaliyetlere yetişmiş olduk. F-16 programından sonra kendi uçağımızı yapma yolunda ilerlerken çok önemli bir atlama basamağı bizim için. Bugün geldiğimiz noktada ‘Ben uçağın uçuş kontrol yüzeylerini, kompozit parçalarını, devasa gövdesini yapıyorum’ demek çok önemli bir kazanım.”

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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