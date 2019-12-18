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18.12.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Uçakta panik anları! ‘FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’

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Uçakta panik anları! ‘FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen uçakta büyük bir panik yaşandı. Bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Görüntülerde yüzü kapalı olan kadının yolcular tarafından durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen uçakta büyük bir panik yaşandı.

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

Görüntülerde kadının yüzünün kapalı olduğu, yolcular tarafından da durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.

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