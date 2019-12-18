Uçakta olay çıkarmıştı... Böyle götürüldü
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen uçakta büyük bir panik yaşandı. Nikar D., ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Görüntülerde yüzü kapalı olan kadının yolcular tarafından durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu “Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırdı.
Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nikar D.'yi gözaltına aldı. Nikar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu “Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırdı.
Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nikar D.'yi gözaltına aldı. Nikar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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