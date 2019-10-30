Uçakları düştü
KKTC Hava Sporları Federasyonu’na ait bir eğitim uçağı, eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştü. Kazada “gyrocopter” adlı özel bir eğitim uçağının eğitmen pilotları Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya hayatını kaybetti.
İki deneyimli pilot, KKTC’nin kuruluş yıldönümlerinde geçit törenlerinde gösteri uçuşları yapıyordu. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, uçağın yeni ve bakımlarının yapılmış olduğunu belirterek, “Hava şartları da uygun, ayrıca bu tip uçakların motorları dursa bile süzülebilme özellikleri bulunuyor. Türkiye’den kaza nedeni belirlemek üzere özel ekip gelecek” diye konuştu. KKTC’de Geçitkale Havaalanı, sadece eğitim uçuşları amacıyla kullanılıyor.
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