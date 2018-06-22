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    Uçak Lisesi'ni yasa boğan ölüm

    İHA
    22.06.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Aksu ilçesinde Uçak Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Emre Uslu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uslu’nun ölümü arkadaşlarını yasa boğdu.

    Edinilen bilgiye göre, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Emre Uslu, dün öğle saatlerinde arkadaşları ve abisiyle Alanya’da bulunan Dim Çayı’na gezmeye gitti.

    16 yaşındaki Emre Uslu, burada yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Dim Çayı’na girdi. Çayda Uslu’nun kalp krizi geçirdiğini gören arkadaşları hemen dışarı çıkardı.

    Arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlardan tarafından ilk müdahalesi yapılan Uslu için 112 ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde Uslu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.  Uslu’nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Uslu'nun ölümü okulunu ve arkadaşlarını yasa boğdu. 10’uncu sınıf öğrencisi Uslu’nun derslerinde başarılı olduğu ve okulda çok sevildiği öğrenildi. Uslu’nun cenazesi bugün öğle saatlerinde Aksu Solak Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

    Uçak Lisesini yasa boğan ölüm

    Uçak Lisesini yasa boğan ölüm

    Etiketler: Uçak Lisesi , Antalya , son dakika , haberler
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