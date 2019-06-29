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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
29.06.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Uçağın merdivenlerinde yakalandı

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Uçağın merdivenlerinde yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde plajdaki bir işletmede dizüstü bilgisayar, içki ve para çantasını çalan Kırgız Namyspek Turuspekov (18), havalimanında ülkesine dönmek amacıyla binmek üzere olduğu uçağın merdivenlerinde jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anı işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manavgat'ın Side Mahallesi Büyük Plaj mevkiinde bulunan bir işletmeden geçen çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında dizüstü bilgisayar, para çantası ve bir şişe içki çalındı. İşletme sahiplerinin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan araştırma sonucunda hırsızlık şüphelisinin Side'de 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Kırgız Namyspek Turuspekov olduğu tespit edildi.

Otel yetkilileriyle yapılan görüşmede şüphelinin ülkesine dönmek amacıyla kısa süre önce havalimanına gittiği bilgisine ulaşılması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla havalimanına giden jandarma timleri Namyspek Turuspekov'u uçağa binmek üzereyken merdivenlerde yakaladı. Şüphelinin yanında bulunan çantasında plajdaki iş yerinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu.

Uçağın merdivenlerinde yakalandı

Jandarmada işlemleri tamamlanan Namyspek Turuspekov, sorgulanmak üzere savcılığa gönderildi. Şüpheli Turuspekov, verdiği ifadede yaklaşık 2 ay önce Side'de bulunan 5 yıldızlı bir otele çalışmak için geldiğini belirterek, "26 Haziran Çarşamba gecesi deniz kenarında alkol almaya başladım. İçki bitince Büyük Plaj'da bulunan bir iş yerine alkol almak için gittim. Orada kimseyi görmeyince bar bölümünden dizüstü bilgisayar ve bir şişe içki alarak uzaklaştım" dedi.

Ardından uyumak için gittiği otel lojmanında, güvenlik görevlisinin kendisini içeri almadığını söyleyen Turuspekov, geceyi dışarıda geçirdiğini ve ertesi gün otel yetkilileri tarafından işten çıkarıldığını anlattı.

Şüpheli Turuspekov, savcılık ifadesinin ardından 'Muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Uçağın merdivenlerinde yakalandı

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık olayı işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameranın görüş açısına barın arkasında olduğu sırada giren şüpheli, kafasını yukarı kaldırıp etrafı kontrol ediyor. Kimsenin olmadığını anlayınca önce işletmeye ait dizüstü bilgisayarı ve para çantasını alıyor, ardından arka taraftan bir şişe içki alarak işletmeyi terk ediyor.

Uçağın merdivenlerinde yakalandı

 

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