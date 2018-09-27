‘Uçağı iade et’ teklifi
CHP Grup Başkanvekilleri, Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay, Katar Emiri Şeyh Al Sani tarafından Türkiye’ye hibe edilen uçağın, iade edilmesini öngören bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin gerekçesinde, özetle şöyle denildi:
“Yaklaşık yüz yıllık süreçte hiçbir devlet yöneticimiz devletimizin ve halkımızın başını öne eğdirecek davranışta bulunmamış, şahsi kullanımı için bu tür hediye almamıştır. Ülkemizin bayrağını, birliğini, bağımsızlığını, milli menfaatlerini ve onurunu temsil eden Cumhurbaşkanı’nın şahsi kullanımı için başka bir devletin emirinden değeri çok yüksek hediye alması hem devletimizin itibarını zedelemiş hem de halkımızın onurunu rencide etmiştir. Ülkemiz açısından küçük düşürücüdür. Yapılacak en doğru işlem uçağın Katar Emiri’ne iade edilmesidir.”
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