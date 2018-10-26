Uçağa almadılar... Yavru köpek acılar içinde can çekişerek öldü
İSTANBUL’a tedavi için gönderilmek üzere önceki gün Mardin Havalimanı’na getirilen ve uçağa alınmasına izin verilmeyen yavru köpek dün telef oldu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Görevlisi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veysel Öğdür, “Yavru köpeğin aşıları, her türlü belgesi de tamamdı. Prosedürler uzun süreceği için yavru köpeği uçağa almadılar” dedi. Hayvanlar İçin Projeler Derneği’nin sosyal medya paylaşımında da “Durumu acil olan yavruyu dün çalışanlar uçağa kabul etmedi. Bu sabah kaybettik, çalışanlarınızın o anki ruh hali, bizim bir canı kurtarmamıza engel oldu. Her şeyi hazırdı. Bunun telafisi yok" denildi. Mardin Havalimanı yetkilisi ise “Mutlaka bir belgesi, bir aşısı ya da resmi evrakları eksik olduğu için görevliler almamış olabilir. Bugüne kadar onlarca, yüzlerce hayvan taşıdık, niye yavru köpeği taşımayalım ki?” diye konuştu.
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