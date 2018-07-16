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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU - ANKARA
16.07.2018 - 22:39, Son Güncelleme:

Üç yıl daha OHAL yetkisi

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Üç yıl daha OHAL yetkisi

AK Parti, 19 Temmuz’da sona erecek Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasından sonrası için hazırlanan torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. OHAL Yasası’nda bulunan bazı önlemler 3 yıl uygulanmaya devam edecek. 25 maddelik teklif ana hatlarıyla şöyle:

Yeni Anayasa’ya uygun olarak Sıkıyönetim Yasası yürürlükten kaldırılıyor. Buna göre İl İdaresi Yasası’na yeni maddeler eklenecek. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirti varsa 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek. Valiler, aynı şekilde belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini kısıtlayabilecek ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

KIŞLADA ÖNLEME ARAMASI

TSK İç Hizmet Yasası’na ‘önleme araması ve askeri mahallerde kontrol’ maddeleri ekleniyor. Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hâkim kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin emriyle, askeri alanlarda kişilerin üstü, araçları, özel kâğıtları ve eşyası aranabilecek. Ancak konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamayacak.

Askeri kişiler dahil askeri mahallere girmek veya çıkmak isteyenler duyarlı kapıdan geçmek zorunda olacak. Şüphe halinde elle arama yapılabilecek. Bu önlemler Sahil Güvenlik ve Jandarma’da da uygulanacak.

Şu anda yalnızca askeri yetkililerce yapılabilen ‘askeri mahallerde arama’ yöntemi değiştiriliyor. Askeri mahallerde arama ve el koyma işlemi, savcının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlilerince yapılacak. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazısı yeterli olacak.

GECE GÖSTERİ YASAĞI

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na yeni hükümler eklenecek. Toplantı ve gösteriler, vatandaşların ‘günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz derecede’ zorlaştırmayacak. Açık yerlerdeki toplantılar ve yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdekiler ise saat 24.00’e kadar yapılabilecek. Geçerli neden gösterilerek bildirilmiş ise valiler istisna yapabilecek.

2 YIL UZAKLAŞTIRMA

Üç yıl süreyle terör nedeniyle haklarında soruşturma veya dava açılanların pasaportlarına el konulacak. Askerlerin rütbeleri de bakan onayıyla alınabilecek. Görevden uzaklaştırılanlar veya açığa alınanlar hakkında normal soruşturma süreleri işlemeyecek. Bu disiplin soruşturmalarında görevden uzaklaştırma süresi 2 yıla kadar uzatılabilecek.

OHAL Yasası’nda uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm, 3 yıl süreyle uygulanmaya devam edilecek.

MİT’E İSTİSNA

MİT personelinin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla bazı istisnalar getiriliyor. MİT’in taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında (iş mahkemelerindeki dosyalar gibi), dava şartı olarak öngörülen arabulucuk dahil olmak üzere arabuluculuk yöntemi uygulanmayacak. Ayrıca MİT, Bilgi Edinme Hakkı Yasası dışına çıkarılacak.

MESLEKTEN ÇIKARMA İLKELERİ

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici maddeyle 3 yıl boyunca kurumlar bazında meslekten çıkarma ilkeleri belirlendi. Anayasa Mahkemesi üyelerinin ihracı için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun salt çoğunluğu aranacak. Yargıtay üyeleri, Yargıtay Başkanlık Kurulu’nca atılabilecek. Aynı şekilde Danıştay üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Sayıştay mensupları, askeri hâkimler hakkında yetkili kurulların ihraç kararı vermesi gerekecek.

TSK personeliyle ilgili ihraç kararını Milli Savunma Bakanı verecek. Üniversite personeli YÖK kararıyla, belediye çalışanları İçişleri onayıyla uzaklaştırılacak. Diğer devlet memurları, bakan onayıyla devletten atılabilecek.

12 GÜNE KADAR GÖZALTI

Terörle Mücadele Yasası’na geçici madde eklenecek. 3 yıl süreyle devlet bütünlüğü aleyhine suçlar, örgütlü suçlar ve terör suçlarında gözaltı süreleri farklı uygulanacak. Terör suçlarındaki gözaltı süreleri toplu olaylarda 12 güne kadar uzatılabilecek. Gözaltı süresi, mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü bulabilecek. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması halinde gözaltı süresi, iki defa uzatılabilecek. Uzatma kararı, savcının istemi üzerine hâkim tarafından verilecek. Tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanacak.

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