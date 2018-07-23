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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-Hürriyet
23.07.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Üç üniversiteli genç... Üç katil... Büyük isyan...

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Üç üniversiteli genç... Üç katil... Büyük isyan...

Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez’i ezerek öldüren kişi yaşı küçük olduğu gerekçesiyle tutuklanmadı. Bartın'da, otomobiliyle kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Burcu Duran'a çarparak, ölümüne neden olan sürücü Uğur Kalaycı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla kurtuldu. Trabzon'da yokuştan inerken freni boşalan kamyonetiyle, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev'e (22) çarpıp, ölümüne neden olan Suriye uyruklu sürücü Abdül Hadi A. (23), yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son bir nafta içinde hayatlarının baharındaki üç üniversiteli gencin ölümüyle ilgili mahkemelerden tartışılacak kararlar alındı.

TRABZON'DA SEMA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI, 4 YIL 2 AY CEZA ÇIKTI

Trabzon'da Suriye uyruklu Abdül Hadi A. yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonetin, yokuş inişte freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak, hızlanan kamyonet, kaldırımda yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarptı. Araç, daha sonra duvara çarparak, durdu. Kazada, ağır yaralanan Yönev, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kamyoneti bırakıp, kaçan Suriyeli Abdül Hadi A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü Abdül Hadi A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada üniversite hazırlık öğrencisi Sema Yönev’in ölümüne neden olan sürücü Abdül Hadi A., Trabzon 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunan şüpheli sürücü ile Yönev’in ailesi ve avukatı katıldı. Duruşmada, sürücü Abdül Hadi A., kazada bahse konu kamyoneti A.Ç. adlı şahıstan kiraladığı, ardından da oto sanayide bakım yaptırdığını ancak bir sorun olmadığının kendisine iletildiğini söyledi. Kamyonetin yokuştan iniş sırasında aniden freninin tutmadığını anlatan ve beratını talep eden sürücü Abdül Hadi A., "Yokuştan inerken, aracın freni boşaldı.  Yolun sağ tarafındaki duvara yöneldim. Kaldırımda yürüyenleri görmedim. Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla aracı yola çektik. Bu sırada yanımda bulunan Ahmet Z. panikleyerek kaçtı" dedi. Sanığın ifadesinin ardından mahkeme hakimi, Suriye uyruklu sürücü Abdül Hadi A.'ya 'tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

YAREN'İN KATİLİ TUTUKLANMADI

İstanbul Maltepe’de, 150 kilometre hızla kullandığı otomobil ile karşı şeride geçerek, Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez’in (20) ölümüne, Sevda Civelek’in de (40) yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki ehliyetsiz U.B.Ç. hakkında, “Taksirle” (Failin neticesini öngörmediği), bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. U.B:Ç., yaşı küçük olduğu için kazadan sonra tutuklanmadı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli U.B.Ç’nin, 23 Şubat saat 23.30 sıralarında sevk ve idaresindeki 34 EF 375 plakalı otomobiliyle Maltepe Başıbüyük Dudullu Caddesi üzerinde 150 kilometre veya daha fazla hızla giderken, direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritte aynı yönde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra karşı yönden gelen araçların yoluna girdiği ve ilk olarak maktul 20 yaşındaki Yeditepe üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez’in kullandığı otomobile, ardından da Sevda Civelek’in (40) otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durduğu belirtildi. Kazanın ardından Yaren Büyükölmez’in hayatını kaybettiği, Sevda Civelek’in ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı anlatıldığı iddianamede, 16 yaşındaki U.B.Ç.’nin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, sorgusunda ise kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda ayrıca, U.B.Ç.’nin kullandığı otomobilin kilometre saatinin 150 kilometrede kilitlendiği, hızının daha da yüksek olabileceğinin değerlendirildiği, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymadığı, tamamen kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, U.B.Ç.’nin, ‘Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

BARTIN'DA BURCU 'NUN ANNESİ İSYAN ETTİ

Bartın'da, geçen yılın Mart ayında Gölbucağı Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi Burcu Duran, Uğur Kalaycı yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan Kalaycı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 Temmuz tarihinde Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde Burcu Duran'ın ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü. Mahkemeye Burcu'nun annesi Şermin ve babası Nurettin Duran ile tutuksuz sanık Uğur Kalaycı ve avukatlar katıldı. Duran çifti, duruşmada, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle Uğur Kalaycı'yı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni gözönünde bulunduran heyet, cezanın 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti. Gölbucağı Mahallesi'nin muhtarı olan anne Şermin Duran, karara tepki gösterdi. Sürücünün ehliyetine 1 yıllığına el konulduğunu belirten Şermin Duran, "Böyle bir kararı bir baba nasıl verebilir. Bir çocuk, birini öldürmüş ve bir gün yatmıyor. 2 yıl 6 ceza verilmiş belki de hiç yatmayacak, bu ona ödül müdür ? Bir insan ölmüş en az 140-150 kilometre giderken, kaldırımda giden kızımı öldürüyor. Bu nasıl iştir ? Bu bu hakim ve savcılar görmüyor mu? Bunlar hiç mi güvenlik kameralarını görmediler ? Uçan bir araba kaldırımdaki çocuğu öldürüyor. 1 yıl ehliyeti alınıyor, 1 yıl hemen geçer, neyse ehliyetini alınca bir daha olsun diye böyle bir karar verilmiş. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Orada böyle bir olay olunca ömür boyu ehliyeti elinden alınır, yıllarca hapis yatırılıyor" dedi.

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