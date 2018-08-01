Üç sır intiharda Adnan Oktar izi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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01.08.2018 - 06:12, Son Güncelleme:

Üç sır intiharda Adnan Oktar izi

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Üç sır intiharda Adnan Oktar izi

Oktar suç örgütü soruşturmasında 30 yıl öncesine dayanan ve Türkiye’de gündem yaratan 3 intihar dosyası raftan indirildi. Türkiye güzeli Paşakay, Kalkavan ve Tınar intiharları için baskı ve şantaj ipuçları araştırılıyor.

İstanbul Mali Suçlar ekipleri tarafından yürütülen Adnan Oktar ve Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gün geçtikçe örgütün iç yapısı ve karıştığı olaylar deşifre ediliyor. 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı da incelemeye alındı.

3 genç kız öldü

1988’de Kadıköy Kızıltoprak’ta 10. katta bulunan evlerinin balkonunda atlayan 18 yaşındaki Nil Kalkavan hayatını kaybetti. Soruşturmada genç kızın psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiği belirtildi. Mali polisin raftan indirdiği dosya Oktar suç örgütü soruşturmasında yeniden incelenecek.

TÜRKİYE GÜZELİYDİ

2002’de 1995 Dünya Güzellik Yarışması yarı finalisti Ahu Paşakay, Arnavutköy Halil Paşa Yalısı’nda, kendisini elbise dolabına asarak intihar etti. Emekli konsolos Kaya Paşakay’ın kızı olan Ahu’nun ölümünde Oktar grubu ile bağlantısı olup olmadığı tekrar mercek altına alındı. İncelenecek bir diğer intihar olayı ise 2000’de Büyükçekmece’de evinde intihar eden Nuray Tınar.

Oktar için polisi tehdit eden müride tutuklama

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonların ardından, Bahadır Köseoğlu Twitter’dan, “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapatmaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. O hareketi bir de bana yapmanı bekliyorum” paylaşımında bulundu. Köseoğlu Beşiktaş Bebek’te çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Köseoğlu, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve örgütün veya amacının propagandasını yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köseoğlu aynı polise yakalandı

Bahadır Köseoğlu'nun Oktar’ın başını eğerek gözaltına alınmasına gönderme yapılarak aynı yöntemle gözaltına alınması dikkat çekti. Köseoğlu'nu götüren polis ise tehdit ettiği polis çıktı. (Akşam)

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